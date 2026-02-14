Мы справедливо возмущаемся лицемерию и двойным стандартам чиновников МОК.

Видео дня

Но не стоит забывать, что в исполкоме МОК сидят двое граждан Украины – Валерий Борзов и герой Украины и кавалер ордена Свободы (того самого, которым на днях был удостоен за свою позицию Владислав Гераскевич) Сергей Бубка.

Далее текст на языке оригинала.

І коли всі світові медіа обговорюють вчинок Гераскевича і його дискваліфікацію, коли про це говорять іноземні політики, зірки шоу-бізнесу та спортсмени — все, на що спромоглися ці двоє носіїв усіх можливих державних регалій України — це мовчання Бубки та коментар Борзова, що Гераскевич сам винен, бо не "узгодив усе завчасно".

Це дуже показова ситуація. Вона не лише про великий спорт. Це про хвороби нашого суспільства і держави, які не зникли навіть попри війну.

Політика, економіка, спорт, культура, шоу-бізнес – все це нерозривно пов’язано і все працює на країну або працює проти неї.

P.S. Повністю підтримую ініцативу народної депутатки від "Свободи" Оксани Савчук, яка пропонує позбавити Бубку та йому подібних звання Героя України. Було би добре взагалі переглянути всі списки подібних "героїв", особливо серед політиків та чиновників, щоб врешті очистити це звання від колаборантів та іншого непотребу.