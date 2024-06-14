'Посмотрим, как он справится': Гвоздик рассказал, что будет главным в реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) выразил уверенность в том, что ход реванша Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет зависеть исключительно от британского боксера. 37-летний харьковчанин подчеркнул, что украинец подойдет ко втором поединку против Цыганского короля в еще лучшей форме, чем это было 18 мая.

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Об этом Гвоздик заявил в интервью журналистам накануне своего боя с Дэвидом Бенавидесом (28-0, 24 КО), пишет сайт Boxing News 24. Наш соотечественник добавил, что Фьюри, вероятно, вновь столкнулся с серьезными психологическими проблемами, проиграв впервые в карьере.

"Все будет зависеть от Фьюри, потому что Усик будет готов, поверьте мне. Я знаю этого парня, и он будет еще лучше в реванше. Что Фьюри сможет показать, мы увидим, потому что я слышал, что после психологического стресса он начал злоупотреблять алкоголем. Посмотрим, как он справится с этим на этот раз. Если он будет в лучшей форме, мы увидим лучший бой. Усик будет как минимум таким же, но думаю, даже лучше. Так что все зависит от Фьюри", – сказал Гвоздик.

Ранее Тайсон угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь. В росСМИ назвали причиной выходки британца то, что Усик довел его до депрессии.

Кроме того, Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

А Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри прервал молчание после поражения от Александра Усика в поединке 18 мая, обратившись к украинцу.

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