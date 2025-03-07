После реванша с Дюбуа: экс-чемпион мира вынес приговор Усику

Объединенному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (23-0, 14 КО) стоит завершить карьеру в случае победы в реванше над Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). В случае триумфа наш соотечественник докажет свое подавляющее преимущество в дивизионе и перед ним не будет новых целей.

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Такое мнение в эфире своего YouTube-каналу Froch On Fighting заявил бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч, пишет портал secondsout.com. Британец при этом не считает, что Усику будет просто одолеть Дюбуа, так как между боксерами есть существенная разница в возрасте в пользу Даниеля.

"Если Усик сразится с Дюбуа и сделает свое дело, то я бы предпочел, чтобы он завершил карьеру. Он добился всего в боксе, а затем дал Дюбуа шанс реабилитироваться после того удара ниже пояса в первом бою и ответил на все вопросы. Усик планирует подраться с парнем, который намного моложе и имеет теперь много опыта. Это смелый шаг со стороны Усика, и в случае победу ему больше нечего будет доказывать", – сказал Фроч.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман выразил уверенность в том, что любители бокса до конца не осознают класс Усика.

Напомним, украинец должен вернуться на ринг летом. Планируется, что его соперником станет британец именно Дюбуа, с которым он уже дрался в августе позапрошлого года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

В то же время Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планирует провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

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