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Невыгодные условия для Усика: стали известны подробности реванша украинца с Дюбуа

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Невыгодные условия для Усика: стали известны подробности реванша украинца с Дюбуа

Поединок между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе может быть объявлен в ближайшее время. Противостояние за все пояса королевского дивизиона хотят организовать в Лондоне, что даст преимущество британцу.

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Об этом в интервью talkSPORT рассказал промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Дюбуа, отметил, что он и его клиент твердо настроены на бой с украинским суперчемпионом, желая не только взять титулы, но и поквитаться за поражение в 2023 году.

Невыгодные условия для Усика: стали известны подробности реванша украинца с Дюбуа

"Надеюсь, мы скоро сможем объявить об этом. Бой с Усиком я бы с удовольствием организовал. Это отличный бой, отличный матч-реванш и настоящая история. Если у нас получится, я буду в восторге. Бой Усика и Дюбуа – это мега-мега-бой, билеты на который на стадионе "Уэмбли" были бы распроданы за один день. Я бы хотел, чтобы у нашего парня было преимущество своих трибун, и это было бы грандиозное событие", – сказал Уоррен.

Невыгодные условия для Усика: стали известны подробности реванша украинца с Дюбуа
Невыгодные условия для Усика: стали известны подробности реванша украинца с Дюбуа

Напомним, боксеры уже выходили на ринг в августе позапрошлого года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Невыгодные условия для Усика: стали известны подробности реванша украинца с Дюбуа
Невыгодные условия для Усика: стали известны подробности реванша украинца с Дюбуа

Ранее стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

В то же время Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. 

Невыгодные условия для Усика: стали известны подробности реванша украинца с Дюбуа
Стадион "Уэмбли" в Лондоне

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком".

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