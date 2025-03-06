Невыгодные условия для Усика: стали известны подробности реванша украинца с Дюбуа

Поединок между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе может быть объявлен в ближайшее время. Противостояние за все пояса королевского дивизиона хотят организовать в Лондоне, что даст преимущество британцу.

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Об этом в интервью talkSPORT рассказал промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Дюбуа, отметил, что он и его клиент твердо настроены на бой с украинским суперчемпионом, желая не только взять титулы, но и поквитаться за поражение в 2023 году.

"Надеюсь, мы скоро сможем объявить об этом. Бой с Усиком я бы с удовольствием организовал. Это отличный бой, отличный матч-реванш и настоящая история. Если у нас получится, я буду в восторге. Бой Усика и Дюбуа – это мега-мега-бой, билеты на который на стадионе "Уэмбли" были бы распроданы за один день. Я бы хотел, чтобы у нашего парня было преимущество своих трибун, и это было бы грандиозное событие", – сказал Уоррен.

Напомним, боксеры уже выходили на ринг в августе позапрошлого года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

В то же время Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком".

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