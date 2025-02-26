Ждать недолго: СМИ узнали, когда должен состояться бой Усика за звание абсолютного чемпиона

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) близок к тому, чтобы во второй раз в карьере подраться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник уже летом должен выйти на ринг против британца Даниеля Дюбуа (22-2, 16 КО) в объединительном поединке.

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Об этом информирует портал World Boxing News. По его данным, опция с проведением второго боя между Усиком и Дюбуа является приоритетной для устроителей вечеров бокса из Саудовской Аравии, которые сегодня фактически полностью контролируют этот вид спорта.

Ожидается, что Усик и Дюбуа разыграют титул короля супертяжелого дивизиона в июне или немного позже. Сам поединок состоится либо в Эр-Рияде, либо в Великобритании. Интересно, что Александр высказался за проведение боя на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне, на малой арене которого он дрался в 2020 году.

Интересно, что в андеркарте реванша Усик – Дюбуа могут подраться новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) и немец Агит Кабайел (26-0, 18 КО), которые определят претендента на бой с абсолютным чемпионом.

Напомним, что наш соотечественник уже дрался с британцем в августе 2023 года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

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