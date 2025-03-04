Усик согласился на бой с 'невероятным человеком'

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) согласился провести бой с известным украинским стримером Михаилом Лебигой. Спортсмен отреагировал на вызов блогера, который предложил поединок с необычным призом – бутербродом.

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27-летний стример, ведущий благотворительный стрим-марафон по похудению, вызвал Усика на спарринг во время одной из трансляций.

"Александр Усик, я в ваших перчатках вызываю вас на спарринг. Кто выиграет в нашей битве получает бутерброд с двумя кусками колбасы. Есть или не есть?" – сказал уроженец Хмельнитчины.

Вскоре боксер ответил: "Привіт, неймовірна людино! Я готовий. Буханка хліба, багато ковбаси і пиво".

Новость привлекла внимание промоутерской компании Top Boxing Generation, которая заявила, что бой Лебіги и Усика станет "главной ареной страны этой весной".

Напомним, что сейчас самым вероятным соперником Александра называется британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО), удерживающий титул Международной федерации бокса (IBF). Именно от этого титула украинца вынудили отказаться после первой победы над Фьюри.

13 февраля появилась информация, что Усик готов провести бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Алексом Перейрой (12-2, 10 КО).

Также стало известно, что 38-летний крымчанин планирует завершить профессиональную боксерскую карьеру в ближайшие два года и, вероятно, проведет лишь два боя.

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