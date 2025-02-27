'Недостаточно уважают': легенда бокса неожиданно высказался об Усике

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман выразил уверенность в том, что любители бокса до конца не осознают класс Александра Усика (23-0, 14 КО). Легендарный американец подчеркнул, что нашему соотечественнику удалось достичь просто фантастических результатов и на профессиональном, и на любительском ринге.

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Об этом Рахман заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hype. Прославленный боксер восхитился украинским суперчемпионом и призвал болельщиков и экспертов ценить возможность воочию наблюдать за выступлениями Усика, который выиграл все, что только можно.

"Я отношу Усика к числу величайших боксеров в истории. Основываясь на статистике, на том, что он сделал, я не вижу никого, кто мог бы сравниться с ним. Я знаю, что Усик взял "золото" Олимпиады. Он единственный, кто потом объединил четыре пояса в тяжелом весе, а затем поднялся в супертяжи и тоже забрал четыре пояса. Такого раньше не делали. Я думаю, люди недостаточно уважают его заслуги", – сказал Рахман.

Напомним, Усик должен вернуться на ринг летом. Планируется, что его соперником станет британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), с которым он уже дрался в августе позапрошлого года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

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