Соперник не боксер. Усик согласился на самый необычный бой в карьере

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) заявил, что готов провести бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Алексом Перейрой (12-2, 10 КО). Украинец добавил, что ему осталось провести всего два поединка, и выразил заинтересованность в "шоу-бое" с бойцом смешанных единоборств (MMA).

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Непобежденный украинец признался, что у него в планах сперва встретится с победителем боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в рамках турнира Riyadh Season. После этого возможен "шоу-бой" с Перейрой.

"Сначала посмотрим, кто победит в бою 22 февраля – Дюбуа или Паркер. А затем? Шоу-бой с Алексом Перейрой. Почему бы и нет?" – сказал крымчанин в интервью TNT Sports.

Перейра, как и наш соотечественник, становился чемпионом в двух весовых категориях. В конце января 37-летний бразилец бросил вызов Усику, отметив, что не против провести поединок против украинца по правилам бокса.

По мнению Перейры, схватка с Александром получилась бы бы невероятно зрелищной и конкурентноспособной, так как сам регулярно проводит спарринги с боксерами.

К слову, украинец ранее высказывался о том, что был бы не против провести бой в UFC.

Это не первый случай, когда звезды MMA выходят на боксерский ринг. В 2017 году Конор Макгрегор дрался с Флойдом Мейвезером, проиграв техническим нокаутом в 10-м раунде. А в 2023-м Тайсон Фьюри оказался в нокдауне в бою против Фрэнсиса Нганну, но в итоге победил раздельным решением судей, избежав сенсационного поражения.

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