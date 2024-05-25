Принято официальное решение по реваншу Усик – Фьюри

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) активировал опцию о реванше с абсолютным чемпионом Александром Усиком (22-0, 14 КО), сообщил промоутер британского бойца Боб Арум. Второй поединок состоится либо в конце этого года, либо в начале следующего.

"Бой снова состоится в Эр-Рияде. Это контракт, который подписали оба бойца. Существует пункт о реванше, и Тайсон воспользовался этим пунктом. Давайте дождемся реванша. Я думаю, к нему будет огромный интерес, независимо от того, кто победит. Лично мне бы хотелось увидеть Тайсона, который выиграет этот бой", – цитирует Арума talkSPORT.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил Фьюри и завоевал пояса WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе. Украинец отправил британского бойца в нокдаун в 9-м раунде и стал первым абсолютным чемпионом в эпоху четырех поясов.

Пока неясно, сможет ли Фьюри сразиться с Усиком за все четыре пояса. 19 мая стало известно, что Усик пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года, так как обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича просрочена.

23 мая промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что они запросят исключение у IBF, чтобы украинца не лишали титула абсолютного чемпиона мира.

25 мая менеджер обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича (17-0, 14 KO) Кит Конноли заявил, что у Александра было соглашение с Тайсоном, по которому победитель не может оставить пояс IBF у себя на реванш.

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