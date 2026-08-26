"Коричневый уровень" опасности: чем грозит Украине падение уровня воды в реках ниже исторических минимумов

В период с 26 по 31 августа уровни воды в реках бассейна Днестра, а также суббассейнов Сяна и Западного Буга будут продолжать снижаться. На отдельных участках они опустятся до самых низких значений за весь период наблюдений или даже ниже них.

Видео дня

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в Facebook. Специалисты обнародовали предупреждение и объявили III уровень опасности.

В наибольшей степени это коснется рек бассейна Днестра во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также предупреждение действует для рек суббассейна Сяна на Львовщине и суббассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях.

Из-за дальнейшего падения уровней водный режим рек ухудшится до критериев маловодья. На отдельных участках малых рек возможно полное прекращение стока, что затруднит функционирование водохозяйственного комплекса.

Что означает "коричневый" уровень опасности

В связи с этой ситуацией был объявлен III — коричневый уровень опасности. Это самый высокий уровень для гидрологических явлений, связанных с низким уровнем воды, критическим дефицитом воды и маловодьем.

Одним из критериев коричневого уровня является понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и насосных станций. На судоходных реках и водохранилищах этот показатель может опускаться ниже навигационных отметок.

Также такой уровень устанавливают, когда во время межени вода опускается ниже самых низких отметок за весь период наблюдений. Для соответствия этим критериям уровень должен удерживаться в течение месяца и дольше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сентябрь 2026 года в Украине может быть теплее климатической нормы. В то же время сезонные модели не дают четкого прогноза относительно количества осадков на весь месяц, а теплые периоды могут сменяться дождями, атмосферными фронтами и похолоданиями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!