В Украине зафиксировали землетрясение вблизи Говерлы: где находился эпицентр и что известно о последствиях

Вечером в среду, 26 августа, в Карпатах зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7. Оно произошло в Раховском районе Закарпатской области – недалеко от Говерлы и границы с Ивано-Франковской областью.

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О подземных толчках сообщили в Главном центре специального контроля. Это государственное учреждение в составе Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), которое следит за геофизической и радиационной обстановкой в Украине и мире.

Там отметили, что землетрясение произошло в 18:44, а его очаг находился на глубине 7 км.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", – говорится в сообщении.

Отметим, что за день до этого, утром 25 августа, было зафиксировано землетрясение на территории Румынии, его очаг находился на глубине 153 км. По классификации землетрясений оно относится к ощутимым, магнитуда – 4,5.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 августа Индонезию потрясло мощное землетрясение магнитудой 7,7. После него были зафиксированы десятки афтершоков, некоторые из них были довольно сильными – магнитудой 5,9, 5,6 и 6,1. Известно о по меньшей мере 47 погибших.

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