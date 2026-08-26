Умер известный актёр фильма "Один дома 2": в каких ещё фильмах он снимался

Британский актёр Тим Карри, сыгравший консьержа в комедии "Один дома 2: Заблудился в Нью-Йорке", скончался в возрасте 80 лет. За более чем полвека карьеры он успел сыграть десятки разноплановых персонажей — от культового доктора Фрэнка-Н-Фертера до злодея Пеннивайза и Повелителя Тьмы.

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Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в Чешире, Англия. Об этом сообщает издание New York Post.

Какие фильмы и сериалы запомнились зрителям

Его профессиональная карьера началась на лондонской театральной сцене в конце 1960-х. Именно там он познакомился с Ричардом О’Брайеном, который впоследствии создал "Шоу ужасов Рокки Хоррора".

В 1975 году Карри повторил на большом экране свою знаменитую сценическую роль доктора Фрэнка-Н-Фертера в фильме "Шоу ужасов Рокки Хоррора". Фильм сначала не стал большим кассовым хитом, но с годами превратился в культовую классику.

Еще одной знаковой работой актера стала роль Владыки Тьмы в фэнтезийном фильме "Легенда" 1985 года. Карри сыграл главного антагониста картины, представая перед зрителями в одном из своих самых гротескных образов.

В том же году он сыграл дворецкого Уодсворта в детективной комедии "Игра" ("Clue"). Именно эта роль стала одной из самых известных комедийных работ Карри.

В 1990 году актёр сыграл Пеннивайза в телевизионной экранизации романа Стивена Кинга "Оно". Его образ жуткого клоуна стал одним из самых узнаваемых в карьере Карри и на долгие годы закрепил за ним репутацию актёра, который особенно убедительно играл злодеев.

Зрители также могли увидеть его в рождественской комедии "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" 1992 года. Карри сыграл сотрудника нью-йоркского отеля — консьержа, который заподозрил Кевина Маккалистера в странном поведении.

Среди других заметных фильмов с участием актёра:

"Энни" (1982) — Карри сыграл Рустера Хеннигана;

"Охота за „Красным октябрем"" (1990);

"Остров сокровищ Маппетов" (1996) — роль пирата Лонг Джона Сильвера;

"Страшное кино 2" (2001);

"Ангелы Чарли" (2000);

"Три мушкетера" (1993).

После инсульта в 2012 году, который серьезно повлиял на его подвижность, Карри значительно реже появлялся в художественном кино, но продолжал работать преимущественно как актер озвучивания. Его голос можно услышать в анимационных проектах, в частности в "Диких Торнберри", "Звёздных войнах: Войнах клонов", "Финеасе и Фербе" и других.

В последние годы Карри всё же возвращался к игровому кино. В 2024 году он появился в хорроре "Stream", а также успел завершить работу над его продолжением "Stream 2: Sudden Death".

За свою театральную карьеру Карри трижды номинировали на премию "Тони" — за спектакли "Амадей", "Мой любимый год" и мюзикл "Спамалот". В 1991 году он получил дневную премию "Эмми" за озвучивание Капитана Хэка в мультсериале "Питер Пэн и пираты".

Тим Карри скончался 25 августа 2026 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Точная причина смерти не разглашается. Представитель актера сообщил, что он умер мирно; правоохранительные органы не обнаружили признаков насильственной смерти.

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