Раскрыто соглашение Усика и Фьюри, по которому украинец лишится титула абсолютного чемпиона мира

Менеджер обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича (17-0, 14 KO) Кит Конноли заявил, что у Александра Усика (22-0, 14 КО) было соглашение с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), по которому победитель не может оставить пояс IBF у себя на реванш. 19 мая стало известно, что Усик пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года, так как обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича просрочена.

"Филипп был обязательным претендентом в течение многих лет. Фьюри и Усик договорились перед боем, что победитель оставит чемпионский пояс. Если этого не случится до субботы, соглашение будет нарушено", – цитирует Конноли Дэн Рафаэль.

При этом инсайдер не уточняет, о какой именно субботе идет речь: этой (25 мая) или следующей (1 июня), когда состоится бой Хргович – Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

23 мая промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что они запросят исключение у IBF, чтобы украинца не лишали титула абсолютного чемпиона мира.

В тоже время президент IBF Дэррил Пиплс заявил, что Усик имеет право попросить о продлении сроков своего обязательного боя против Хрговича. Пиплс также подтвердил, что IBF еще не получала никаких сообщений от Усика и его команды.

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