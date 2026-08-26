"Из-за одного пенсионера весь город в ужасе": как россияне отреагировали на визит Путина в Сибирь

Поездка российского диктатора Владимира Путина в Сибирь и на Дальний Восток 13 августа должна была продемонстрировать внимание Кремля к регионам, однако вызвала недовольство части местных жителей. В региональных пабликах россияне обсуждали перекрытые дороги, многочасовые пробки и сомнения относительно постановочных встреч президента с местными жителями.

Видео дня

Об этом свидетельствует мониторинг региональных Telegram-каналов и сообществ "ВКонтакте", проведенный Join Ukraine. Аналитики общественной организации провели его за период 10–16 августа 2026 года, отслеживая реакцию российской аудитории на события в регионах РФ.

Пробки и "инсценированные" встречи

Во время поездки Путин посетил несколько регионов Сибири и Дальнего Востока. В частности, в Южно-Сахалинске он побывал на учениях Тихоокеанского флота, где появился в военно-морской форме.

В то же время в Новосибирской области часть обсуждений была посвящена не программе президентского визита, а неудобствам, которые он доставил горожанам.

"О боже, это же надо было из-за одного пенсионера весь город в пробках застрять", — написал местный пользователь.

Отдельно россияне обсуждали встречу Путина с местными жителями. Некоторые комментаторы сомневались в ее спонтанности и предполагали, что людей могли заранее отбирать и расставлять вдоль маршрута президентского кортежа.

В то же время реакция на приезд президента России была неоднозначной. Часть пользователей положительно восприняла его визит и считала важным сам факт приезда в регион. Некоторые отметили, что перед появлением Путина местные власти хотя бы пытаются быстро навести порядок в городе, а другие благодарили президента за внимание к региону.

В пабликах обсуждают войну и потери

В мониторинге Join Ukraine также обратили внимание на то, что визит президента проходил на фоне широкого недовольства, связанного с войной. В региональных пабликах регулярно появляются некрологи погибших военных, некоторые из таких постов набирают сотни тысяч просмотров и тысячи реакций. Под ними люди выражают соболезнования, но в то же время поднимают вопросы о масштабах потерь и о том, как долго ещё может продолжаться война.

Отдельную волну обсуждений вызвала масштабная атака БПЛА по Нижнекамску в Татарстане 20 августа: публикации о ней распространились более чем на 60 регионов и собрали свыше 3,2 тысячи комментариев. В некоторых комментариях пользователи открыто задавали вопрос, почему из-за войны гибнут мирные жители, в то время как федеральные власти, по их мнению, не проявляют должного участия в разрешении ситуации.

По словам аналитика по российскому направлению Join Ukraine Юлии Еленич, реакция региональных пабликов демонстрирует разрыв между официальной картинкой Кремля и настроениями части российской аудитории.

"Кремль может привезти президента в любой регион, перекрыть дороги, выстроить вдоль маршрута нужных людей и показать по телевидению красивую картинку. Но он не может перекрыть комментарии в местных пабликах. И именно там мы видим совсем другую Россию — с раздражением из-за пробок, страхом из-за взрывов, вопросами о погибших и недоверием к официальной версии реальности. Региональные паблики показывают не то, что Кремль хочет услышать о себе, а то, что его аудитория готова сказать, когда федеральная камера отворачивается", — отметила Еленич.

Она добавила, что местные жители оценивают президентские визиты через призму собственного повседневного опыта — в частности , безопасности, войны, потерь, цен и работы местных властей.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин всё реже посещает регионы европейской части России. Причиной этого могут быть соображения безопасности и опасения в связи с возможными атаками беспилотников.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 20 августа украинские беспилотники атаковали промышленную зону в Нижнекамске, где расположены нефтеперерабатывающие комплексы "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК". На предприятии и в промышленной зоне возник пожар, а работа местного аэропорта была ограничена. Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ "ТАНЕКО" и сообщил о последующем возгорании на его территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!