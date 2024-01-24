'Они не мои друзья, чтоб за них переживать': российский чемпион мира оценил бой Усик – Фьюри

Российский чемпион полутяжелого веса Дмитрий Бивол (22-0, 11 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (21-0, 14 КО) имеет все шансы, чтобы победить Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Уроженец Киргизии при этом добавил, что в противостоянии украинца и британца не будет болеть за кого-то конкретно.

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Об этом Бивол заявил в интервью Fight Hub, пишет портал Sport24. Обладатель чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) добавил, что считает Усика более искусным бойцом, а Фьюри в свою очередь имеет явное преимущество в физических данных.

"Конечно, Усик мог бы побить Фьюри. Они оба – бойцы высочайшего уровня. Имя победителя будет зависеть от того, как они выспятся, что они съедят перед боем, о чем они будут думать, как будут готовы ментально. Что касается навыков, думаю, Усик немного лучше. Но Фьюри обладает сильным ударом, знает, как использовать свои габариты. Это будет интересный бой, я его, конечно, посмотрю. Но я не знаю, кто победит. За кого буду болеть? За хороший бой. Они ведь не мои друзья, чтобы за них переживать", – сказал Бивол.

Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения. А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

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