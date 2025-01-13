'Он хочет драться еще, но...' Стало известно, что будет дальше с карьерой Усика

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) еще не определился со своими дальнейшими планами после победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Наш соотечественник внимательно следит за происходящим в дивизионе и примет окончательное решение по карьере в конце февраля.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Froch on Fighting сообщил председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх. По его словам, Усик намеревается провести еще один или два поединка перед завершением карьеры, но все может измениться.

"Я думаю, что Даниель Дюбуа заслуживает реванша с ним. За титул абсолютного чемпиона мира. Усик сказал мне, что хочет драться еще, но он хочет решить после результатов боев в феврале. Он хочет увидеть февральскую карту и тогда принять решение. Он говорил, что хочет со мной организовать еще один или два боя", – сказал самый авторитетный на сегодня организатор боксерских поединков в мире.

Отметим, что 22 февраля Дюбуа (22-2, 21 КО) подерется с новозеландцем Джозефом Паркером (35-3; 23 КО). В тот же вечер немецкий супертяж Агит Кабайел (25-0, 17 КО) проведет бой с китайским гигантом Чжилеем Чжаном (27-2-1, 22 KO).

Ранее Дюбуа бросил вызов Усику, когда появился в ринге после победы украинца в реванше над Фьюри. Даниель позже объяснил свой этот поступок.

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

В свою очередь британский боксер Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) призвал украинца завершить карьеру. А букмекеры назвали фаворита боя Дюбуа – Паркер.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик произвел фурор в Лондоне, завоевав три награды журнала The Ring. После церемонии украинский чемпион сделал заявление для боксерской общественности.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда наш боксер планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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