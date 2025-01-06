Дюбуа объяснил свой поступок на реванше Усик – Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) не считает свои выход в ринг после реванша Александра Усика (23-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) плохим поступком. Британец отметил, что сознательно бросил вызов украинскому боксеру, потребовав реванш, ведь это нужно для пиара.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью YouTube-каналу Box Nation. 27-летний обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) подчеркнул, что его цель – стать абсолютным чемпион мира в супертяжелом весе, а Усик владеет тремя поясами королевского дивизиона и стоит на его пути.

"Мой выход в ринг на реванше Усик – Фьюри? Слушайте, это бокс. Я давно в боксе и понимаю, что любая публичность – это хорошо. Понятно, что не будет все так, как хочется тебе. Ты либо нравишься людям, либо они ненавидят твои поступки. Но главное, чтобы тебя хотели видеть на ринге. Это все шумиха. Я выбираю свой путь и бросаю вызов Усику. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира и собрать все пояса", – сказал Дюбуа.

Напомним, что Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг после реванша с Фьюри. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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