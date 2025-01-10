Дюбуа – Паркер: назван фаворит боя главных претендентов на титулы Усика

Британский чемпион по версии Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-0, 21 КО) считается фаворитом противостояния с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО) из Новой Зеландии. Главные претенденты на поединок против Александра Усика (23-0, 14 КО) сойдутся в ринге 22 февраля в Эр-Рияде.

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Аналитики считают, что шансы на победу Дюбуа выглядят предпочтительнее. Ставки на триумф британца принимаются с коэффициентом 1,40. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех Паркера достигают уровня 2,75.

Эксперты также сомневаются, что поединок пройдет всю дистанцию в 12 раунда. На соответствующее событие предлагается индекс 1,50.

Поставить на победу Дюбуа нокаутом можно с котировкой 1,73. А вот досрочный успех Паркера оценивается котировкой 7,50.

Отметим, что британец уже бросил вызов Усику, когда появился в ринге после победы украинца в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Даниель позже объяснил свой этот поступок.

Напомним, что Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде в августа 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг после реванша с Фьюри. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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