В столице Франции Париже в пятницу, 26 июля, открываются тридцать третьи по счету летние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие почти 11 тысяч атлетов из 206 стран, которые разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Впервые состоятся турниры по брейкингу, скалолазанию, скейтбордингу и серфингу.

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Сборная США будет защищать звание лучшей команды. В Токио "звездно-полосатые" стали первыми в медальном зачете, опередив лишь на одну золотую награду китайцев. При этом по общему количеству медалей американцы ушли далеко вперед, поднимавшись на пьедестал 113 раз.

Они же остаются главными претендентами на первое место и в столице Франции. Суперкомпьютер Gracenote прогнозирует, что количество медалей спортсменов из США составит 112 против 86 у Китая.

Украину в Париже представляют 140 спортсменов, которые выступят 26 дисциплинах. Нашим соотечественникам искусственный интеллект предрекает 13 наград, из которых две будут "золотыми". Болельщики ждут особых результатов от греко-римской борьбы, где чемпионское звание будет защищать Жан Беленюк, дзюдо с участием Дарьи Белодед, прыжков в высоту, в которых главной фавориткой считается Ярослава Магучих.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ОЛИМПИАДЫ-2024

Медалистов пока нет

Напомним, в Украине Олимпиада официально будет показана на платформе "Суспильне.Спорт", региональных каналах "Суспильного", международном телеканале "Евроспорт", а также на видеосервисе Megogo.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спортсмены отказались жать руки россиянам на Олимпийских играх в Париже, чем вызывали истерики в РФ.

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