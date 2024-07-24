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Олимпийские Игры 2024: медальный зачет

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Олимпийские Игры 2024: медальный зачет

В столице Франции Париже в пятницу, 26 июля, открываются тридцать третьи по счету летние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие почти 11 тысяч атлетов из 206 стран, которые разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Впервые состоятся турниры по брейкингу, скалолазанию, скейтбордингу и серфингу.

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Сборная США будет защищать звание лучшей команды. В Токио "звездно-полосатые" стали первыми в медальном зачете, опередив лишь на одну золотую награду китайцев. При этом по общему количеству медалей американцы ушли далеко вперед, поднимавшись на пьедестал 113 раз.

Олимпийские Игры 2024: медальный зачет
Олимпийские Игры 2024: медальный зачет

Они же остаются главными претендентами на первое место и в столице Франции. Суперкомпьютер Gracenote прогнозирует, что количество медалей спортсменов из США составит 112 против 86 у Китая.

Олимпийские Игры 2024: медальный зачет

Украину в Париже представляют 140 спортсменов, которые выступят 26 дисциплинах. Нашим соотечественникам искусственный интеллект предрекает 13 наград, из которых две будут "золотыми". Болельщики ждут особых результатов от греко-римской борьбы, где чемпионское звание будет защищать Жан Беленюк, дзюдо с участием Дарьи Белодед, прыжков в высоту, в которых главной фавориткой считается Ярослава Магучих.

Олимпийские Игры 2024: медальный зачет

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ОЛИМПИАДЫ-2024

Медалистов пока нет

Напомним, в Украине Олимпиада официально будет показана на платформе "Суспильне.Спорт", региональных каналах "Суспильного", международном телеканале "Евроспорт", а также на видеосервисе Megogo.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спортсмены отказались жать руки россиянам на Олимпийских играх в Париже, чем вызывали истерики в РФ.

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