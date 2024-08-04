Магучих выиграла 'золото' Олимпиады-2024, у Геращенко – 'бронза'. Видео

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия).

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Спортсменки стартовали с высоты 186 см, которую Ярослава пропускала. Ирина легко взяла ее с первой попытки. Ярослава начала свое выступление со 191 см и легко преодолела барьер с первого раза. За ней успешно прыгнула Геращенко.

195-сантиметровая отметка синхронно покорилась и Магучих и Геращенко.

Свое победное выступление Рося продолжила и на отметке 198, но она осталась в одиночестве. Ирине эта высота так и не покорилась. Вместе с австралийкой Паттерсон Геращенко финишировала на третьем месте.

"Золото" на высоте 200 см разыгрывали Магучих и Олислагерс. Австралийка смогла показать позитивный результат лишь с третьего раза.

Битва за "золото" развернулось на показателе 2.02 м. Легкоатлетка из Австралии не взяла 2.02 м, оставшись с "серебром". У Магучих оставалась одна попытка, она решила потратить ее на 2.04 м, но сделала это неудачно.

Отметим, что параллельно "бронзу" в метании молота завоевал Михаил Кохан.

Всех украинцев с таким фантастическим успехом наших соотечественников поздравил президент страны Владимир Зеленский.

"Гордимся! Спасибо за этот результат. Украинцы могут быть сильными и побеждать", – написал в соцсетях Владимир Александрович.

К поздравлениям присоединился и мэр Киева Виталий Кличко.

"Поздравляю и благодарю нашу легкоатлетку Ярославу Магучих, которая взяла золотую медаль в прыжках в высоту. А также поздравляю Ирину Геращенко с "бронзой" тоже по этой дисциплине! Девушки, сегодня с вами победоносно прыгает вся Украина!" – написал Виталий Владимирович.

Как сообщал OBOZ.UA, в квалификации Ярославе хватило всего двух прыжков, чтобы пройти в медальный этап соревнований. Она пропускала две стартовые высоты, а затем с первой же попытки взяла 1 метр 92 сантиметра. Со второго раза высоту взяла Геращенко.

7 июля Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. 22-летняя днепрянка на этапе Бриллиантовой лиги в Париже стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

После этого парижский стадион "Себастьян Шарлети" устроил овации Ярославе. Зрители, пришедшие поболеть за легкоатлетов, устроили фирменное безумие после рекордного прыжка украинки.

К слову, 22-летняя Ярослава уже давно встречается с сыном тренерши – Назаром. Степанову 19 лет и он также профессиональный легкоатлет – выступает в беге на 110 метров с барьерами.

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