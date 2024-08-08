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Украинец завоевал "серебро" Олимпийских игр-2024 в греко-римской борьбе. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
3,4 т.
Украинец завоевал 'серебро' Олимпийских игр-2024 в греко-римской борьбе. Видео

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов стал вице-чемпионом Олимпийских игр 2024 в весовой категории до 67 кг. 25-летний спортсмен из Николаева в финале проиграл Саиду Эсмаили Лейвеси из Ирана 5:6.

Видео дня

Украинец активно начал встречу, заработав первые 2 бала за успешный прием. Насибов получил еще один бал за активность, после чего иранца поставили в партер. К сожалению, Парвиз не смог воспользоваться этим моментов и увеличить свое преимущество. Эсмаили не рисковал, при этом ничего не показывая на ковре.

Украинец завоевал "серебро" Олимпийских игр-2024 в греко-римской борьбе. Видео

Вторая половина началась с быстрой атаки иранского борца, которая принесла ему два очка. За пассивное ведение Насибов получил штраф, а Эсмаили – бал и преимущество за последнее выполненное действие.

Украинец завоевал "серебро" Олимпийских игр-2024 в греко-римской борьбе. Видео

Оставалось полторы минуты, за которые Насибов смог сделать захват и заработать необходимые 2 очка, однако и иранского соперника наградили очками. Парвиз рискнул, попытался вытянуть нижним поясом, но Саид перехватил этот прием.

Украинец завоевал "серебро" Олимпийских игр-2024 в греко-римской борьбе. Видео

После просмотра видеочелленджа Эсмаили не наказали за то, что тот использовал ногу. Вместо этого отдали бал иранцу.

Напомним, что в полуфинал Насибов вышел в совершенно фантастическом стиле. Наш соотечественник сотворил нереальный камбэк в поединке против Амантура Исмаилова из Кыргызстана – 7:6.

В полуфинале Парвиз победил Хасрата Джафарова из Азербайджана. После этого в сети завирусилось видео с трибун, где за украинца болела его жена Лена с их сыном.

Парвиз Насибов родился в селе Муганлы Акстафинского района в азербайджанской семье. Прожил в родном селе до шести лет. Увлекся спортом еще в родном селе, на протяжении одного года посещал секцию по вольной борьбе.

В 2004 году Парвиз переехал с семьей в украинский Николаев, где перешел на греко-римский стиль. В марте 2017 года на Кубке мира в иранском Абадане стал единственным украинским борцом, который провел все схватки без поражений, хотя сборная завершила выступление на 6 месте.

Украинец завоевал "серебро" Олимпийских игр-2024 в греко-римской борьбе. Видео

В июле 2017 года в немецком Дортмунде стал чемпионом Европы среди юниоров, победил в финале грузина Георгия Куртанидзе. В сентябре 2018 года в словацкой Трнаве стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

4 августа 2020 года стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

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