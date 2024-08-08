Украинец завоевал 'серебро' Олимпийских игр-2024 в греко-римской борьбе. Видео

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов стал вице-чемпионом Олимпийских игр 2024 в весовой категории до 67 кг. 25-летний спортсмен из Николаева в финале проиграл Саиду Эсмаили Лейвеси из Ирана 5:6.

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Украинец активно начал встречу, заработав первые 2 бала за успешный прием. Насибов получил еще один бал за активность, после чего иранца поставили в партер. К сожалению, Парвиз не смог воспользоваться этим моментов и увеличить свое преимущество. Эсмаили не рисковал, при этом ничего не показывая на ковре.

Вторая половина началась с быстрой атаки иранского борца, которая принесла ему два очка. За пассивное ведение Насибов получил штраф, а Эсмаили – бал и преимущество за последнее выполненное действие.

Оставалось полторы минуты, за которые Насибов смог сделать захват и заработать необходимые 2 очка, однако и иранского соперника наградили очками. Парвиз рискнул, попытался вытянуть нижним поясом, но Саид перехватил этот прием.

После просмотра видеочелленджа Эсмаили не наказали за то, что тот использовал ногу. Вместо этого отдали бал иранцу.

Напомним, что в полуфинал Насибов вышел в совершенно фантастическом стиле. Наш соотечественник сотворил нереальный камбэк в поединке против Амантура Исмаилова из Кыргызстана – 7:6.

В полуфинале Парвиз победил Хасрата Джафарова из Азербайджана. После этого в сети завирусилось видео с трибун, где за украинца болела его жена Лена с их сыном.

Парвиз Насибов родился в селе Муганлы Акстафинского района в азербайджанской семье. Прожил в родном селе до шести лет. Увлекся спортом еще в родном селе, на протяжении одного года посещал секцию по вольной борьбе.

В 2004 году Парвиз переехал с семьей в украинский Николаев, где перешел на греко-римский стиль. В марте 2017 года на Кубке мира в иранском Абадане стал единственным украинским борцом, который провел все схватки без поражений, хотя сборная завершила выступление на 6 месте.

В июле 2017 года в немецком Дортмунде стал чемпионом Европы среди юниоров, победил в финале грузина Георгия Куртанидзе. В сентябре 2018 года в словацкой Трнаве стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

4 августа 2020 года стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

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