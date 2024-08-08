Украина завоевала 'золото' Олимпиады-2024 в боксе. Видео

Украинский боксер Александр Хижняк добыл непростую победу в финале Олимпиады-2024. В весовой категории до 80 кг 28-летний уроженец Полтавы по очкам раздельным решением победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

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Украинец начал бой в привычном для себя таранном типе. Александр практически без остановок пробивал защиту соперника. Казахстанец пытался найти для себя возможности для атак. Концовка раунда оказалась за украинцем. По итогам первой трехминутки трое судей отдали преимущество Александру.

Вторую трехминутку Оралбай начал с толчков, пытаясь просто отталкивать украинского боксера, а не бить его. Хижняк демонстрировал невероятную выносливость, работая первым номером. Во второй половине раунда представителю Казахстана удалось несколько опасных ударов, после которых Нурбек сразу прятался за клинчем. Перед третьим раундом счет был равным 2:2.

Понимая это Полтавский танк попытался с взвинтить темп, разбив оппоненту в кровь нос. Хижняк постоянно варьировал углы атак: с корпуса на голову, добавляя боковые плюхи.

Как сообщал OBOZ.UA, в полуфинале Хижняк по очкам раздельным решением победил двукратного олимпийского чемпиона из Кубы Арлена Лопеса Кардону (3:2)

До этого в четвертьфинале Александр единогласным решением судей прошел Вандерлея де Соузу Перейру из Бразилии.

В 1/8 финала ОИ-2024 Хижняк добыл непростую победу по очкам над венгром Филиппом Акиловым (30:26).

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля прошлого года Хижняк выиграл Европейские игры-2023 в Польше. В финале турнира в весовой категории до 80 кг наш соотечественник победил нокаутом хорвата Габриэля Веочича.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 Хижняк не смог взять "золото", драматично проиграв в финале в весовой категории до 75 кг бразильцу Хеберту Соузе. Решающая встреча в Токио завершилась нокаутом украинца.

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