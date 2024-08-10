Борчиха-чемпионка, жившая под обстрелами России, завоевала для Украины пятое 'серебро' Олимпиады-2024

Украинская борчиха Ирина Коляденко не смогла выиграть Олимпиаду-2024 в весовой категории до 62 килограмм. Наша трехкратная чемпионка Европы в финале уступила №2 мирового рейтинга Сакуре Мотоки из Японии 1:12, завоевав для Украины пятую серебряную награду на Играх в Париже.

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Наша соотечественница активно начала бой, попытавшись сделать захват за голову.

Японке дали 30 секунд за пассивность, в течение которых она должна была совершить активные действия. Этого ей сделать не удалось и Ирина получила бал.

За 30 секунд до перерыва Мотоки схватила за ноги украинку, и сделала несколько перекатов, набрав 4 балла. Перед самым перерывом случился спорный эпизод. Японская борчиха сделала захват борчихи из Ирпеня, заработав еще 2 очка. Мы подали челлендж и выиграли его. Судьи посчитали, что все случилось после гонга.

Вторая половина началась с проблем организаторов с таймером, из-за чего возникла незапланированная пауза.

После возобновления японка кинулась в атаку, несколько раз успешно прошла в ноги, сразу набрав 4 очка. Затем Сакура сделала несколько перекатов и судья остановил встречу.

Комментируя свой бой украинка призналась, что проиграла еще до поединка психологически.

"Затянули почему-то начало схватки, так долго ждала ее, и в самой схватке был такой довольно долгий перерыв, и это несколько сбило меня с режима. Но основное, я считаю, что психологически оказалась не готова к этой схватке, не дотерпела. И как бы я ни хотела, то просто не смогла включить в себе это терпение. К сожалению, хватило меня только на один день, вчера выдала все", – сказала вице-чемпионка Олимпиади-2024.

"Вчера выдала все свои силы, все свои эмоции, а до сегодняшнего дня не успела восстановиться. Я знала все, что она делает, но во время столкновения не видела этих ее проходов, просто не успевала", - добавила борчиха.

Ирина недовольна, что турниры по борьбе растянули на два дня.

"Во-первых, мы два дня взвешиваемся, и я вес должен держать не один, а два дня. Они, возможно, думали так немного разделить нагрузку, но когда ты за тот один день уже настраиваешься на ту борьбу, заводишься, то идешь по накатаний. А тут ты один день отборолся, и потом тебе нужно с той усталостью от предыдущего дня идти в следующий, снова заряжаться заводить себя и начинать все сначала", – призналась Ира.

Как сообщал OBOZ.UA, в полуфинале победила №1 мирового рейтинга Айсулуу Тыныбекову из Кыргызстану, которой проиграла в полуфинале ОИ-2020 со счетом 0:10.

Напомним, что спортсменка выиграла "бронзовую" награду Токио-2020 в весовой категории до 62 кг. За эту олимпийскую медаль власти Ирпеня подарили ей квартиру.

Девушка отдала ее своему тренеру, посчитав, что в этой награде только его заслуга. В результате мэр Ирпеня вручил Ирине еще одну квартиру, которую она оставила себе и в которой проживала.

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