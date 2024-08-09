Украина драматично взяла 'серебро' в гребле на Олимпиаде-2024

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок стали вторыми на Олимпийских играх 2024 года, которые в эти дни завершаются в Париже. Наши девушки в каноэ-двойках взяли "серебро" на дистанции 500 метров.

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Лузан и Рыбачок решили не нестись со старта во всю мощь, а сделать ставку на заключительный отрезок заезда. После первых 200 метров украинки шли лишь шестыми среди восьми участников финала.

После этого "сине-желтые" начали постепенно взвинчивать темп и отцеплять одного оппонента за другим. За 100 метров до финиша стало понятно, что украинки идут на медаль.

На заключительных метрах дистанции развернулась борьба между нашей командой, представителями Венгрии и Канады. В итоге соседи нашей страны стали лишними в этой тройке, а украинки и канадки одновременно пересекли финишную черту.

Организаторам пришлось прибегать к помощи фотофиниша. Он определил, что Людмила и Анастасия были быстрее соперниц всего на шесть сотых секунды.

Таким образом, Лузан и Рібачок стали вице-чемпионками Парижа-2024. Они принесли Украине 11-ю медаль Игр-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, организаторы Олимпийских игр-2024 потребовали от Анастасии Рыбачок закрасить надпись "я – украинка" на своей лодке.

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