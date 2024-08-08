Беленюк взял медаль Олимпиады-2024 и завершил карьеру. Видео

Знаменитый украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе . В весовой категории до 87 кг 33-летний киевлянин победил Аркадиуша Кулинича из Польши 3:1.

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Первым открыл счет Кулинич, а Беленюка судья поставил в партер. Поляку ничего не удалось сделать, а Жан смог встать и разорвать захват.

Вторую половину активнее начал украинец и заработал один бал за свои действия, получив минимальное преимущество. Беленюк из партера совершил накат оппонента. Счет был 3:1 в нашу пользу за 2 минуты до конца схватки.

За минуту до конца уже Жана поставили в партер, но Кулинич ничего не смог сделать. У польского борца появилась кровь после рассечения.

Незапланированная пауза (пока медики оказывали первую помощь) пошла на пользу атлету из Польши и тот рванул в атаку, но Беленюк отстоял "бронзу".

После этого титулованный украинский спортсмен демонстративно снял борцовки и поставил их в центр ковра. Таким образом Жан Беленюк показал, что завершил профессиональную карьеру.

Поздравляя своего подопечного тренер Беленюка бросил его через бедро.

В четвертьфинале Беленюк сломил сопротивление Нурсулнтана Турсынова из Узбекистана – 7:3, проигрывая по ходу поединка 0:3. Затем украинец проиграл полуфинальную схватку у иранца Алиреза Мохмадипиани.

Напомним, что Жан Беленюк в 2021 году выиграл золото на Олимпийских играх в Токио в категории до 87 кг. Это золото стало единственным для сборной Украины на соревнованиях в Японии.

Напомним, что Жан победно стартовал на Играх-2024 в Париже в соревнованиях по греко-римской борьбе. В весовой категории до 87 кг наш соотечественник выиграл противостояние у представителя Китая Цяля Хайтао – 7:1.

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