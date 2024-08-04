Украина завоевала третью медаль Олимпиады-2024 в легкой атлетике. Видео

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал "бронзу" Олимпиады-2024 в метании молота. 22-летний днепрянин финишировал с показателем 79.39 м.

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Свой лучший результат Кохан выдал во второй попытке. Почти сразу Михаил опустился на второе место, после того, как канадец Этан Кацберг метнул на феноменальные 84.12.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько часов назад Ярослава Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей.

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