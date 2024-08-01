Украина взяла вторую медаль Олимпиады-2024. Видео

Украинец Сергей Кулиш стал вице-чемпионом Олимпийских игр, которые в эти дни проходят в Париже. Наш соотечественник взял "серебро" турнира в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров.

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Наш соотечественник после двух попыток шел на четвертом месте, отставая от ближайшего соперника на 0,9 балла. Все изменила стрельба стоя, в которой Кулиш обошел сразу двух оппонентов и стал вторым.

После этого украинец уже не отпускал своего. Он отцепил от борьбы за медали представителей Чехии и Индии в битве на выбывание и сошелся в схватке за "золото" с китайцем Юкун Луи.

Представитель Азии был немного точнее и опередил Сергея на 0,5 балла. Таким образом, Кулиш принес Украине вторую медаль Парижа-2024.

Для нашего стрелка эта награда стала второй на Олимпийских играх. В Рио-2016 он также взял "серебро" в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Успех Кулиша в столице Франции помог Украине подняться на 33-е место в медальном зачете ОИ-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, первую медаль Украине на Олимпийских играх 2024 года в Париже принесла фехтовальщица Ольга Харлан.

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