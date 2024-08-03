Украина завоевала первое 'золото' Олимпиады-2024. Видео

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала "золото" Олимпиады-2024 в командном турнире. Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова (запасная) в финале победили команду Южной Кореи 45:42.

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На торжественной церемонии награждения наши девушки не смогли скрыть эмоций.

Традиционно матчевую встречу у нас открывала наша лидер - Ольга Харлан. 33-летняя уроженка Николаева со счетом 5:3 победила Чон Ынхе.

Юлия Бакастова противостояла Чон Хаюн. Наша запасная, которая заменила Елену Кравацкую, не смогла увеличить разрыв в нашу пользу, проиграв 3:7.

Алина Комащук начала свое единоборство с Чой Себин стартовала 5:1, однако затем растеряла свое преимущество, завершив схватку вничью (5:5). Общий счет 15:13 в пользу азиаток.

Бакастова неудачно сразилась с Чон Ынхе, уступив 1:5. Харлан начинала со счета 14:20, и попыталось совершить чудо. Ольга начала с рывка 5:2, а затем удачно продолжила свою фантастическую работу. Итог противоборства: 9:5 в личном противостоянии и 25:23 общий счет.

Комащук свела вничью сражение с Чон Хаюн 5:5, а Бакастова – с Чой Себин (5:5). Перед заключительным раундом счет был 37:40. Поединок завершала Ольга Харлан и сделала это фантастически.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские саблистки в 1/4 финале победили команду Италии 45:37, а в полуфинале были сильнее Японии 45:32.

29 июля Харлан одержала фантастическую победу в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. В противостоянии с представительницей Южной Кореи Чой Сэбин 33-летняя уроженка Николаева совершила камбэк – 15:14

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