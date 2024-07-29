Харлан с нереальным камбэком принесла Украине первую медаль Олимпиады-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан одержала фантастическую победу в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. В противостоянии с представительницей Южной Кореи Чой Сэбин 33-летняя уроженка Николаева совершила камбэк – 15:14.

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Бой получился упорным и бескомпромиссным. С самого начала соперницы начали обмениваться точными уколами и ни одной из них не удавалось уйти в отрыв.

Однако в концовке первой половины кореянка провела пять удачных атак подряд – 8:3. После минутного перерыва Сэбин сделала разницу +6, но украинка начала доставать соперницу и сравняла счет, а затем и добила оппонентку точным уколом при 14:14.

Таким образом, Харлан стала третьей на турнире. На пути к малому финалу наша саблистка победила японку Шихоми Фукушиму (15:9), экс-россиянку из Азербайджана Анну Башту (15:6) и представительницу Венгрии Анну Мартон (15:7), а затем проиграла первому номеру посева француженке Сари Бальцер (7:15).

Для Ольги это уже пятая награда на четвертых Олимпийских играх. До этого она брала "золото" Пекина-2008, "бронзу" Лондона-2012, а также "бронзу" и "серебро" Рио-2016.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Токио-2020 в шпаге Сунь Ивэнь из Китая сенсационно проиграла в 1/16 финала Олимпийских игр-2024.

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