Украинские младенцы вне закона: страна ЕС отказывает детям беженцев в защите

Бельгия существенно ужесточила требования к предоставлению защиты беженцам из Украины. Теперь из-за бюрократических коллизий украинские младенцы, рожденные после начала полномасштабного вторжения, не могут получить документы или медицинское страхование.

Видео дня

Об этом сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что в прошлом году в Бельгии существенно увеличилось количество отказов в предоставлении защиты украинцам – с 883 в 2024-м до 2380 только за первые 10 месяцев 2025-го.

Отказов стало больше после того, как в августе 2025 года Бельгия изменила свое миграционное законодательство. В закон об иностранцах от 15 декабря 1980 года внесли поправки, согласно Директиве ЕС о временной защите. Но правозащитники считают, что сама суть директивы при этом была искажена.

Как младенцы оказались "вне закона"

Главной причиной массовых отказов детям стал жесткий критерий относительно места проживания в Украине до 24 февраля 2022 года. Бельгийские власти трактуют это буквально: поскольку ребенок родился после начала большой войны, он физически не мог находиться в Украине на момент вторжения.

В результате изменения политики возникла парадоксальная ситуация: мать имеет статус временной защиты, а ее ребенку – отказывают. По словам украинок, которые столкнулись с такой коллизией, госслужащие им прямо говорят – ребенок может покинуть страну. Впрочем, впоследствии ему действительно может грозить депортация.

Основные риски для семей

Отсутствие медицины. Без статуса ребенок не имеет медицинской страховки. По этой причине невозможны плановые прививки, а любое экстренное лечение оказывается слишком дорогим для беженцев.

Без статуса ребенок не имеет медицинской страховки. По этой причине невозможны плановые прививки, а любое экстренное лечение оказывается слишком дорогим для беженцев. Финансовый барьер. Вместо упрощенной защиты миграционная служба предлагает процедуру "воссоединения семьи". Она требует подтверждения высокого дохода (около 2550 евро в месяц), что недостижимо для матерей, которые только что приехали или находятся в декрете.

Вместо упрощенной защиты миграционная служба предлагает процедуру "воссоединения семьи". Она требует подтверждения высокого дохода (около в месяц), что недостижимо для матерей, которые только что приехали или находятся в декрете. Угроза депортации. После исчерпания 90 дней безвизового режима пребывание ребенка в стране становится нелегальным. Родители вынуждены подавать апелляции или обращаться за международным убежищем (статусом беженца), чтобы избежать высылки.

Реакция правозащитников и ЕС

В миграционной службе Бельгии уже заявили, что изучают ситуацию. Спецпосланница ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон призналась, что не знала о таких "бельгийских парадоксах".

"Я не была знакома с этой ситуацией, о которой вы сейчас рассказываете. Потому это меня удивило. Конечно, эти дети также должны подпадать под защиту, если их родители, их мать имеют ее", – сказала она, добавив, что нуждается в дополнительном времени на изучение вопроса.

Юрист правозащитной организации Caritas в Бельгии Питер ван Роен считает, что бельгийское правительство сознательно выбрало более ограничительное толкование законодательства, хотя была возможность придерживаться более гибкого подхода. По его словам, с такими случаями организация сталкивается еженедельно, а порой – и чаще.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным Евростата, по состоянию на конец 2025 года в Бельгии статус временной защиты был предоставлен более чем 93 тыс. украинцев. В то же время за месяц их численность уменьшилась на 60 человек, или 0,06%.