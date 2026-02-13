Россия хочет сделки, а Зеленский рискует потерять 'прекрасную возможность', – Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, 13 февраля, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "придется действовать быстро", если он хочет достичь мирного соглашения о прекращении войны с Россией. Американец увидел "прекрасную возможность" заключения соглашения со страной-агрессором.

"Действовать быстро" в данном случае означает проведение президентских выборов в Украине. Потому что именно о выборах спросили американского лидера.

В частности, журналисты возле Белого дома спросили Трампа, должен ли Зеленский провести выборы президента в Украине еще до лета.

"Зеленский должен двигаться. Россия хочет заключить соглашение, и Зеленскому нужно действовать. В противном случае он тратит прекрасную возможность, он должен действовать", – подчеркнул Трамп.

Украинское "препятствие"

Интересно, как эти слова комментируют массмедиа США. Даже Fox News, который и обнародовал 13 февраля общение Трампа с прессой вблизи Белого дома, отмечает, что "президент США продолжает давление на Зеленского, утверждая, что тот не заинтересован в мире или является ему препятствием".

Также американские журналисты, даже из пула Белого дома, отмечают, что "Трамп неоднократно поддерживал Россию, заявляя, что, по его мнению, Владимир Путин заинтересован в прекращении войны, которую он сам и начал".

Выборы в Украине

Именно американская сторона на последних переговорах в Абу-Даби, среди прочего, предлагала проведение выборов в Украине уже в мае текущего года.

Однако выборы в Украине, о которых спрашивали Трампа, по словам украинского президента, должны пройти "только в безопасных условиях после установления режима прекращения огня". Не исключено, что их могут совместить со всенародным референдумом об условиях мирного соглашения со страной-агрессором.

Напомним, ранее ЦИК Украины приняла ряд предложений относительно того, как на законодательном уровне урегулировать организацию выборов после военного положения в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ЦИК Олег Диденко предложил подождать шесть месяцев между завершением действия военного положения в стране и началом избирательного процесса и, соответственно, проведением выборов. Это время нужно для оценки возможности проведения выборов на отдельных территориях, анализа готовности избирательной инфраструктуры (с учетом последствий войны), уточнения информации об избирателях и тому подобное.

