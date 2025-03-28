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Не Усик: Дюбуа сказал, с кем хочет провести следующий бой

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Не Усик: Дюбуа сказал, с кем хочет провести следующий бой

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) хотел бы провести свой следующий бой с Джозефом Паркером (36-3, 24 КО), с которым не смог подраться в феврале из-за болезни. По словам британца, его задевают разговоры болельщиков о том, что он бы не побил новозеландца.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью YouTube-каналу Box Nation. 27-летний боксер отметил, что готов выйти в ринг и против Александра Усика (23-0, 14 КО), который владеет остальными чемпионскими поясами супертяжелого веса, чтобы взять у него реванш за поражение два года назад.

Не Усик: Дюбуа сказал, с кем хочет провести следующий бой

"Да, критика фанатов немного раздражает меня. Если говорить о следующем бое, то я хотел бы подраться с Паркером. Потому что это незаконченное дело. Ведь изначально я хотел пройти его, чтоб ы выйти на Усика. Если получит организовать бой с Паркером, я был бы рад. Я хотел бы вам показать, как я его пройду. Он тяжелый противник, но я к нему готов. Это мой приоритет из-за того, что говорят вокруг. Короче, с Паркером или Усиком – мне нравится это", – сказал Дюбуа.

Не Усик: Дюбуа сказал, с кем хочет провести следующий бой
Не Усик: Дюбуа сказал, с кем хочет провести следующий бой

Отметим, что накануне IBF назвала Дерека Чисору (36-13, 23 КО) обязательным претендентом на бой с Даниелем. В свою очередь Всемирная боксерская организация (WBO) выставила ультиматум Усику, потребовав от него провести защиту пояса. Наш соотечественник спокойно отреагировал на это решение.

Не Усик: Дюбуа сказал, с кем хочет провести следующий бой

Ранее директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. 

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Не Усик: Дюбуа сказал, с кем хочет провести следующий бой

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Не Усик: Дюбуа сказал, с кем хочет провести следующий бой
Не Усик: Дюбуа сказал, с кем хочет провести следующий бой

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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