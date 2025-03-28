Не Усик: Дюбуа сказал, с кем хочет провести следующий бой

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) хотел бы провести свой следующий бой с Джозефом Паркером (36-3, 24 КО), с которым не смог подраться в феврале из-за болезни. По словам британца, его задевают разговоры болельщиков о том, что он бы не побил новозеландца.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью YouTube-каналу Box Nation. 27-летний боксер отметил, что готов выйти в ринг и против Александра Усика (23-0, 14 КО), который владеет остальными чемпионскими поясами супертяжелого веса, чтобы взять у него реванш за поражение два года назад.

"Да, критика фанатов немного раздражает меня. Если говорить о следующем бое, то я хотел бы подраться с Паркером. Потому что это незаконченное дело. Ведь изначально я хотел пройти его, чтоб ы выйти на Усика. Если получит организовать бой с Паркером, я был бы рад. Я хотел бы вам показать, как я его пройду. Он тяжелый противник, но я к нему готов. Это мой приоритет из-за того, что говорят вокруг. Короче, с Паркером или Усиком – мне нравится это", – сказал Дюбуа.

Отметим, что накануне IBF назвала Дерека Чисору (36-13, 23 КО) обязательным претендентом на бой с Даниелем. В свою очередь Всемирная боксерская организация (WBO) выставила ультиматум Усику, потребовав от него провести защиту пояса. Наш соотечественник спокойно отреагировал на это решение.

Ранее директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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