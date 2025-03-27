Международная боксерская федерация приняла 'шокирующую альтернативу' боя с Усиком для Дюбуа

Международная боксерская федерация (IBF) обязала британского супертяжеловес Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) провести защиту титула против Дерека Чисоры (36-13, 23 КО), утверждает The Ring. При этом бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком будет иметь приоритет.

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Официальное распоряжение будет вынесено 22 апреля, а бой должен состояться не позднее 21 июня. Этот вариант поединка для Дюбуа британские журналисты уже назвали "шокирующей альтернативой" украинцу.

Первоначально планировалось, что обязательного претендента определят в бою между Мартином Баколе и Эфе Аджагбой, но после того, как Баколе принял бой с Джозефом Паркером за временный титул WBO и проиграл нокаутом во втором раунде, этот поединок утратил статус отборочного.

Тем не менее IBF отметила, что если Дюбуа получит возможность выйти на бой за звание абсолютного чемпиона против Александра Усика (владельца и журнала The Ring), этот поединок получит приоритет над обязательной защитой.

"Дерек Чисора является обязательным претендентом для Дюбуа, но если Дюбуа решит провести объединительный бой против обладателя титулов WBA, WBO, WBC Александра Усика, то эта схватка будет иметь приоритет", – заявил представитель IBF.

Напомним, что Чисора провел 49-й бой в карьере в прошлом месяце, победив Отто Валлина единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле прошлого года Дерек добыл сенсационную победу над соотечественником Джо Джойсом (16-3, 15 КО). 10-раундовый поединок в Лондоне на О2 Арене завершился единогласным решением судей 97-92, 96-94, 96-94.

Напомним, что 1 ноября 2020 года Чисору проиграл украинскому чемпиону Александру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

Что касается Дюбуа, он не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде на стадионе "Уэмбли". В феврале он должен был встретиться с Паркером в Эр-Рияде, но заболел вирусом в неделю боя и снялся с поединка.

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