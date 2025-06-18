"Не одним ударом": экс-чемпион мира сказал, чем завершится реванш Усик – Дюбуа
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Джонни Нельсон выразил уверенность в победе Александра Усика (23-0, 14 КО) над Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше. Британец добавил, что его соотечественник ничего не сможет противопоставить украинцу и проиграет досрочно.
Такое мнение Нельсон выразил в интервью YouTube-каналу издания Ring Magazine, пишет портал boxingnews24.com. Бывший боксер подчеркнул, что Дюбуа хоть и превосходит Усика в мощи, но 38-летний украинский супертяж имеет гораздо больший опыт, побеждав и более сильных оппонентов, чем Даниель.
"Я верю, что Усик, сможет остановить Даниеля, и это будет не одним ударом. Это будет простое накопление давления на Дюбуа. Из них двоих Даниель сильнее, но Усик встречался со многими боксерами, которые были сильнее, но он смог свести на нет их преимущества. Знание – сила. Усик знает, на что способен Дюбуа. Усик показал, что он может менять направление боя. Он показал, как выйти из ситуации, когда соперник пытается воспользоваться своей силой", – сказал Нельсон.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.
Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.
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