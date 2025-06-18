'Не одним ударом': экс-чемпион мира сказал, чем завершится реванш Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Джонни Нельсон выразил уверенность в победе Александра Усика (23-0, 14 КО) над Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше. Британец добавил, что его соотечественник ничего не сможет противопоставить украинцу и проиграет досрочно.

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Такое мнение Нельсон выразил в интервью YouTube-каналу издания Ring Magazine, пишет портал boxingnews24.com. Бывший боксер подчеркнул, что Дюбуа хоть и превосходит Усика в мощи, но 38-летний украинский супертяж имеет гораздо больший опыт, побеждав и более сильных оппонентов, чем Даниель.

"Я верю, что Усик, сможет остановить Даниеля, и это будет не одним ударом. Это будет простое накопление давления на Дюбуа. Из них двоих Даниель сильнее, но Усик встречался со многими боксерами, которые были сильнее, но он смог свести на нет их преимущества. Знание – сила. Усик знает, на что способен Дюбуа. Усик показал, что он может менять направление боя. Он показал, как выйти из ситуации, когда соперник пытается воспользоваться своей силой", – сказал Нельсон.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

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