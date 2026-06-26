Наталья Денисенко сказала "да" возлюбленному в особенном месте: что известно о женихе актрисы, с которым она "изменяла" мужу-воину

Украинская актриса Наталья Денисенко выходит замуж во второй раз. Ее возлюбленный Юрий Савранский сделал ей предложение 25 июня у храма Аполлона в Сиде, Турция. Туда пара отправилась в отпуск уже во второй раз за полтора месяца.

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Об этом Денисенко и Савранский объявили в совместном посте в Instagram. "Принимаем поздравления с помолвкой. Вчера она сказала ему "да" у храма Аполлона, где встречались Марк Антоний и Клеопатра", – говорится в подписи.

Денисенко показала фото со дня помолвки, которая стала для нее неожиданностью. По словам актрисы, она знала, что предложение будет, но не думала, что это произойдет именно во время этого отпуска.

На кадрах видно, что Савранский сделал Денисенко предложение в очень живописном месте – на фоне мраморных колонн храма, расположенного на побережье. Свидетелем события стал сын актрисы от первого брака с актером Андреем Фединчиком. Последний после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, а впоследствии был уволен в запас по состоянию здоровья.

Фединчик и Денисенко прожили в браке восемь лет и официально развелись 8 мая 2025 года. Пара рассталась из-за "разных взглядов на жизнь, отсутствия взаимопонимания и утраты чувств друг к другу". Именно такую причину в заявлении о разводе указала актриса, которая и стала инициатором разрыва.

Однако затем Фединчик публично заявил, что Денисенко завела роман на стороне. После разговора с ней он позвонил жене любовника актрисы и узнал, что женщина уже некоторое время знала об измене, но ему не рассказывала. Денисенко же назвала обвинения ложными.

Что известно о Юрии Савранском

На его странице в Instagram указано, что он – предприниматель. Мужчина занимается торговлей различными товарами через магазины и рынки, как указано на платформе YouControl.

Также Савранский работает моделью и создает UGC-контент для брендов. Кроме того, у него есть актерский агент, что позволяет приглашать Савранского на съемки в кино или сериалы.

Юрий занимает должность руководителя технического отдела ювелирного бренда UNA, который принадлежит Наталье Денисенко.

У Савранского двое детей от предыдущего брака – дочь и сын. Долгое время бизнесмен состоял в отношениях с женщиной по имени Марлена. Однако в августе прошлого года, согласно Единому государственному реестру судебных решений, Савранский подал на развод.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае Юрий Савранский отправился на испанский остров Тенерифе вместе со своей возлюбленной, актрисой Натальей Денисенко, чтобы отпраздновать 37-й день рождения. Манекенщик не упустил возможности поделиться снимками из отпуска, поэтому, соответственно, получил немало вопросов о том, как он выехал из Украины во время войны. Он не стал умалчивать об этом и прямо заявил, что пересек границу абсолютно законным путем.

Позже Савранский впервые публично рассказал о причине своего освобождения от военной службы и праве на выезд за границу. Он заявил, что еще во время обучения в военном институте в Киеве прошел медицинскую комиссию, которая выявила у него врождённое заболевание, из-за чего его отчислили со службы по состоянию здоровья.

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