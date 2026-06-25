В ПриватБанке сделали заявление по тарифам: сколько нужно будет платить

Государственный ПриватБанк продлил действие сниженных тарифы на международные переводы в Приват24. Теперь льготные расценки будут действовать до 31 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе банка. Там отметили, что до конца лета:

тариф на переводы с заграничных карт на карты ПриватБанка в размере будет составлять 1% от суммы перевода (вместо 1,5%);

(вместо 1,5%); с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты – 1% от суммы перевода, но не меньше 50 грн (вместо 2%).

"ПриватБанк продлевает действие льготных тарифов для международных переводов на зарубежные карты по всему миру и переводы из-за границы на карты банка в Приват24. Чтобы сделать для украинцев более доступными современные цифровые сервисы и поддержку близких и родных", – говорится в сообщении.

Как получить деньги на карту ПриватБанка из-за границы

В целом же, напомнили в ПриватБанке, отправить перевод с карты зарубежного банка на его карту в Приват24 можно в несколько способов. В частности:

Через само приложение (кнопка "Перевести").

Через веб-версию сервиса (в меню "Перевод на карту").

"Для этого ввести реквизиты карты зарубежного банка, выбрать карту ПриватБанка, на которую зачислить средства. И указать сумму перевода и подтвердить операцию", – рассказали в банке.

Как переводить деньги за границу

Отправить же перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту также можно через Приват24. Для этого в приложении или веб-версии сервиса стоит:

Выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты.

Указать сумму перевода.

Подтвердить операцию.

"Отправить зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро. Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в Приват24", – напомнили в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских банках действуют ограничения на снятие налички, соблюдение которых является обязательным для всех клиентов. Лимиты же каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.

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