В ПриватБанке сделали заявление по тарифам: сколько нужно будет платить
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Государственный ПриватБанк продлил действие сниженных тарифы на международные переводы в Приват24. Теперь льготные расценки будут действовать до 31 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе банка. Там отметили, что до конца лета:
- тариф на переводы с заграничных карт на карты ПриватБанка в размере будет составлять 1% от суммы перевода (вместо 1,5%);
- с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты – 1% от суммы перевода, но не меньше 50 грн (вместо 2%).
"ПриватБанк продлевает действие льготных тарифов для международных переводов на зарубежные карты по всему миру и переводы из-за границы на карты банка в Приват24. Чтобы сделать для украинцев более доступными современные цифровые сервисы и поддержку близких и родных", – говорится в сообщении.
Как получить деньги на карту ПриватБанка из-за границы
В целом же, напомнили в ПриватБанке, отправить перевод с карты зарубежного банка на его карту в Приват24 можно в несколько способов. В частности:
- Через само приложение (кнопка "Перевести").
- Через веб-версию сервиса (в меню "Перевод на карту").
"Для этого ввести реквизиты карты зарубежного банка, выбрать карту ПриватБанка, на которую зачислить средства. И указать сумму перевода и подтвердить операцию", – рассказали в банке.
Как переводить деньги за границу
Отправить же перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту также можно через Приват24. Для этого в приложении или веб-версии сервиса стоит:
- Выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты.
- Указать сумму перевода.
- Подтвердить операцию.
"Отправить зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро. Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в Приват24", – напомнили в банке.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских банках действуют ограничения на снятие налички, соблюдение которых является обязательным для всех клиентов. Лимиты же каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.
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