'Не чувствую себя побежденным': Дюбуа прервал молчание о поражении от Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-3, 21 КО) признался, что реванш с Александром Усиком (24-0, 15 КО) дал ему новый опыт. 27-летний британец отметил, что он противостоял невероятно классному и мастеровитому сопернику, который вскрыл его изъяны.

Об этом Дюбуа, прервав долгое молчание после боя 20 июля, заявил в интервью YouTube-каналу talkSport Boxing, пишет портал Bad Left Hook. Супертяж из Лондона подчеркнул, что сегодня он сосредоточен на новых для себя вызовах, и ставит перед собой цель вернуть себя чемпионское звание в королевском дивизионе.

"Знаете, я просто анализирую все, что произошло, и готовлюсь к следующему шагу. Еще многое предстоит сделать, но да, у меня есть просто время для размышлений. Я встретился с одним из лучших боксеров в мире, да еще и левшой. Да, я мог бы выступить лучше, но так бывает. И я не чувствую себя опустошенным или побежденным, мне просто нужно учиться и учиться самому, совершенствоваться", – сказал Дюбуа.

Напомним, украинец нокаутировал британца в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

Был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

Всемирная боксерская организация (WBO) поставила ультиматум Александру, назначив обязательного соперника в лице Джозефа Паркера (36-3, 23 КО). Но в команде украинца резко отвергли любые условия.

