WBO впервые прокомментировала ультиматум Усику

Всемирная боксерская организация (WBO) готова разрешить Александру Усику (23-0, 14 КО) провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) вместо обязательной защиты против Джозефа Паркера (36-3-, 24 КО). При этом команда украинца пока не подавала соответствующий запрос.

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Об этом в комментарии talkSPORT заявил президент WBO Густаво Оливьери. По словам функционера, противостояние британца и украинца за все пояса супертяжелого дивизиона, несомненно вызывает огромный интерес у болельщиков и экспертов.

"Если в наш комитет будет направлена просьба сделать Усику исключение и заменить обязательную защиту объединительным боем, мы, безусловно, можем позволить это сделать. Мы подождем и посмотрим, что произойдет. Пока никакого запроса подобного характера к нам не поступало", – сказал Оливьери.

Накануне сам Усик спокойно отреагировал на ультиматум со стороны WBO, назва свою главную цель на ближайший бой.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усик и Дюбуа.

Напомним, украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планируют провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

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