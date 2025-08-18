Решение примет сам: в команде Усика резко отреагировали на ультиматум WBO

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) заслужил право на восстановление после тяжелейших тренировок и боев. За последние полтора года украинец добился невероятных и исторических достижений, а потому любые требования по проведению обязательных защит в короткие сроки выглядят несправедливо.

Такое мнение в интервью порталу Reday To Fight выразил директор команды нашего соотечественника Сергей Лапин. Представитель Усика отметил, что боксеру действительно нужно восстановить здоровье из-за проблем со спиной, которые обострились после победы над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

"За последние неполные полтора года Усик осуществил историческое достижение, дважды завоевав титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Это требовало огромных физических и моральных усилий, большого самопожертвования. Чемпион заслужил возможность восстановить организм от последствий тяжелого режима тренировок и травм, часто невидимых снаружи. В конце концов просто отдохнуть и провести время с семьей. А главное: он заслужил право сам выбирать свое будущее, а также время принятия решения", – сказал Лапин.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) потребовала от Усика провести защиту чемпионского пояса против Джозефа Паркера (36-3, 23 КО). 24 июля украинцу дали 30 дней на проведение переговоров с командой новозеландца. Наш соотечественник в ответ запросил медицинское исключение.

В свою очередь промоутер Александр Красюк призвал своего бывшего подопечного завершить карьеру после боя с Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик вернулся в Украину после боя с Даниелем Дюбуа и встретился с президентом Владимиром Зеленским. А британца отстранили от бокса после поединка.

