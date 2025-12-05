Банки откажутся от текущего курса доллара: украинцам рассказали, чего ожидать

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на выходных стоимость валюты в них будет находиться в пределах 42,3-42,8 грн. Вечером же 5 декабря в банках покупали валюту в среднем по 41,9 грн, а продавали по 42,35 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 42,3-42,8 грн. Вечером 4 декабря:

Курс покупки доллара в них составил средние 41,8 грн.

Курс продажи – 42,25 грн.

Таким образом, как и в банках, в них прогнозируется рост стоимости валюты и в покупке, и в продаже.

В целом же подчеркивается: разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в предыдущих пределах, в частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"В первой декаде декабря колебания курсов, вероятно, останутся в пределах нынешних диапазонов: доллар ниже 43 грн. Соответственно, на валютном рынке будет преобладать умеренный оптимизм – при всех факторах неопределенности гривня удержит свои позиции", – рассказал банкир.

В целом, подчеркнул он, конец ноября и весь декабрь традиционно сопровождаются ростом гривневых выплат – бонусов, премий, дивидендов. Это усиливает спрос на валюту.

"Но Нацбанк удерживает ситуацию под контролем, вовремя вмешиваясь в динамику межбанка. Фактически регулятор задает ритм на всем рынке, поддерживая равновесие между спросом и предложением. Общая ситуация, несмотря на частые курсовые изменения, не выйдет из-под контроля", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в экспертной среде ожидают роста курса доллара в декабре. Впрочем, отмечается, обвала гривни ожидать не стоит.

