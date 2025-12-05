Поцелуи, ссоры и интересные свидания: как прошел восьмой выпуск 'Холостяка 14' и кто покинул шоу в шаге от знакомства с родителями

На телеканале СТБ состоялась трансляция восьмого выпуска романтического проекта "Холостяк 14", где девушки соревновались за сердце актера Тараса Цимбалюка. На этой неделе звезда и участницы имели возможность еще лучше узнать друг друга, ведь исследовали языки любви, такие как подарки, прикосновения, слова, действия и проведенное вместе время.

С каждым эпизодом красавиц на реалити становится все меньше, а их чувства к главному "холостяку" страны только углубляются, поэтому страсти заметно обострились. OBOZ.UA наблюдал за прямым эфиром восьмого выпуска и рассказал самые интересные события.

По результатам прошлой церемонии роз, прошедшей без Тараса Цимбалюка, в шоу остались: фотомодель Надин Головчук, предпринимательница Ирина Кулешина, менеджер по работе с разработчиками в сфере милтек Анастасия Половинкина, владелица свадебного агентства Дарья Романец, модель Ирина Пономаренко, фитнес-тренер Ольга Дзундза и косметолог Оксана Шанюк.

Первое свидание недели стало групповым. Тарас Цимбалюк пригласил на встречу Ольгу Дзундзу и Оксану Шанюк, поскольку заметил, что они тяжелее всего открываются перед ним, поэтому хотел понять, кому стоит продолжить путь на проекте. Актер с девушками пришли в танцевальный зал, где вместе со специалистами изучили довольно страстную хореографическую постановку с большим количеством тактильности.

А вот результат своей работы они продемонстрировали на сцене филармонии. Хотя в зале и не было зрителей, Цимбалюк с участницами полностью отдались танцу. Далее "холостяк" пригласил красавиц на ужин. Втроем им не удалось построить хороший разговор, поэтому Тарас Цимбалюк тет-а-тет покоммуницировал с фитнес-тренером и косметологом. В конце дня артист принял решение попрощаться как с Ольгой Дзундзой, так и Оксаной Шанюк.

После непростого свидания Тарас Цимбалюк приехал в дом к другим девушкам и не с пустыми руками. Он принес коробку, из которой каждая из красавиц должна была достать имя конкурентки и подготовить для нее подарок на церемонию роз.

На второе свидание восьмой недели "холостяк" пригласил Анастасию Половинкину. Они, держась за руки, прогулялись по Киеву и посетили важные для актера места. Параллельно они записывали в блокнот особые слова и то, что чувствовали в конкретный момент свидания. Во время прогулки Цымбалюк и Половинкина очень часто нежно обнимались.

Далее они пришли в библиотеку, чтобы отразить записанные за день слова в картине. Творческий процесс прошел на очень позитивной ноте, и в результате у Цымбалюка и Половинкиной получилась довольно оригинальная работа. В конце свидания романтическая атмосфера зашкаливала, поэтому актер и менеджер поцеловались.

Тем временем в доме между девушками царила совсем не слаженная атмосфера. Надин Головчук и Дарья Романец серьезно поссорились, обвинив друг друга в неискренности и лицемерии. Модель не выдержала этого давления, поэтому пошла в дом и расплакалась.

Следующее свидание выпуска было групповым. С главным героем "Холостяка 14" встретились Надин Головчук, Ирина Кулешина и Ирина Пономаренко. Актер решил провести с девушками время довольно экстремально – полетать на флайборде, аттракционе, где сильные струи поднимают человека над водоемом.

Ирина Пономаренко довольно легко справилась с заданием, а вот Кулешиной не удалось "взлететь" над водой. Звезда предложил девушке стать на один флайблорд, поэтому они смогли немного насладиться процессом. Смогла полетать на доске и Головчук.

После такой активности Тарас Цимбалюк предложил участницам вместе приготовить ужин в доме, где они живут. Девушки чувствовали себя довольно некомфортно в такой компании, поэтому актер решил провести время наедине с каждой из них. Первой на общение он пригласил Ирину Пономаренко. Они вместе послушали саундтрек Карпат, который создали на прошлой неделе, пообнимались, после чего нежно поцеловались.

Не менее романтическая атмосфера царила и во время личной коммуникации между Головчук и Цымбалюком. Девушка подарила актеру браслет, который сделала собственноручно, а впоследствии они слились в поцелуе.

А вот когда артист пошел общаться с Ириной Кулешиной, был поражен беспорядком в ее комнате. И все же это не помешало их общению, которое и прошло несколько "холодно".

Далее Тарас Цимбалюк встретился с Дарьей Романец. Они вместе отправились на дегустацию вина, а особенностью свидания стало то, что место его проведения выбирала именно девушка. Актер и владелица свадебного агентства слушали рассказ сомелье, как вдруг "холостяк" предложил сохранить память об этом дне, написав желание на листочке и закупорив в бутылке.

Далее они продегустировали различные виды вина и пообщались за ужином. Цимбалюк и Романец обсуждали различные темы, поэтому между ними чувствовалась легкость.

А тем временем Григорий Решетник передал другим четырем участницам оригинальное задание от "холостяка" – записать видеообращение в стиле TikTok. На это им было выделено два часа.

Все свидания подошли к концу, а это значит, что настало время церемонии роз. В этот волнительный момент претендентки на сердце актера наконец увидели, какие подарки им подготовили конкурентки.

Участие в шоу продолжат: модель Ирина Пономаренко, фотомодель Надин Головчук, менеджер по работе с разработчиками в сфере милтек Анастасия Половинкина и владелица свадебного агентства Дарья Романец.

А вот домой после церемонии поехала предпринимательница Ирина Кулешина.

