От 1 до 5 лет: в Украине утвердили новые военные контракты

Украинское правительство одобрило и направило в Верховную Раду законопроект, который предусматривает новую систему контрактной службы для военных. Документ вводит четкие сроки службы, финансовые бонусы и гарантированный период отдыха после завершения контракта.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram. Он отметил, что законопроект предусматривает контракты для солдат, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны: ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и других.

"Ожидаем оперативного принятия законопроекта народными депутатами. Рассчитываем, что система новых контрактов заработает в первом квартале 2026 года", – отметил Шмыгаль.

Срок контрактов

Срок контрактов – от одного до пяти лет. Главным нововведением законопроекта является гарантированная отсрочка от мобилизации. Если военнослужащий заключил контракт на срок от 2 до 5 лет, после его завершения он получает 12 месяцев отсрочки (время на восстановление).

Финансовая мотивация

Кабмин анонсировал "расширенный мотивационный пакет". Он включает выплаты за заключение и продление контракта. Также воинам будут предоставлять ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях.

Кто может заключить контракт

Новые контракты смогут заключать граждане, находящиеся в запасе и резервисты, мобилизованные военнослужащие. При этом воины, которые уже служат по контрактам, смогут перезаключить соглашения на новых условиях.

Изменения для иностранцев и студентов

Иностранцам и лицам без гражданства разрешили занимать офицерские должности по контракту. Также им открыли возможность службы в Государственной специальной службе транспорта (ГССТ). При этом центры рекрутинга получат четкий алгоритм спецпроверки иностранных добровольцев.

Изменения коснутся также студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Для них военная подготовка офицеров запаса станет обязательной. Объем учебного времени на такую подготовку увеличат на 20%.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ввели новый формат военной службы для добровольцев старше 60 лет. Он называется "Контракт 60+" и будет действовать в период военного положения.

