Блог | Что важно услышать в День ВСУ от политиков
Завтра будет знаменательный праздник — День ВСУ.
Это праздник для всех Сил Обороны, для всех воинов.
Далее текст на языке оригинала.
Буде сказано і написано багато гарних і правильних слів.
Але крім завтрашніх привітань, хотілося б почути від кожного політика і державного діяча, який зараз обіймає чи планує обіймати найвищі державні посади — чітку позицію засудження вбивства українського військового і пораненого ветерана у Львові.
Зараз ці слова — важливіша підтримка для війська, ніж пишні святкові гратуляції.
І слова про необхідність долучатися до ЗСУ (НГУ, ДПСУ та інших Сил Оборони), інакше ми всі загинемо — теж було би добре почути всій нації.
