'Надеюсь, он закончит карьеру': Белью высказался о реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил надежду на то, что Александр Усик (22-0, 14 КО) в ближайшее время завершит боксерскую карьеру. Британец подчеркнул, что наш соотечественник достиг всего, о чем только может мечтать спортсмен в этом виде единоборств, победив Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО)

Такое мнение Белью озвучил в эфире подкаста Club Bellew, пишет портал secondsout.com. Экс-соперник украинца также подчеркнул, что и Усик, и Фьюри прошли невероятно тяжелую подготовку к своему поединку 18 мая, а после реванша оба боксера будут еще более измотанными.

"Я надеюсь, что Усик завершит карьеру. Он финансово обеспечен, мы имели дело с его командой, он никогда не занимался боксом ради денег и никогда не смог бы потратить все то, что заработал, даже если бы захотел. Когда он сказал на пресс-конференции, насколько тяжелым был тренировочный лагерь, прозвучал тревожный звоночек. Он лучший супертяж в мире и он прошел эту игру", – сказал Белью.

Накануне была официально названа дата реванша Александра и Тайсона. Пока неизвестно, будут ли стоять на кону второго боя все пояса.

Планировалось, что Усика лишат титула Международной федерации бокса (IBF), но были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса после поединка 18 мая.

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