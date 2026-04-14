Получил сотни миллионов за ремонт дороги в оккупированном городе: НАБУ раскрыло громкую схему бизнесмена Тисленко, его дело рассматривают годами

Александр Тисленко, владелец ООО "ШБ "Альтком", получил миллиарды гривен государственных тендеров. Годами он "осваивал" бюджеты на ремонт дорог, а теперь – ждет приговора Высшего антикоррупционного суда. OBOZ.UA проанализировал многочисленные подряды ОООки. Оказалось, что уже после оккупации части Запорожской области он через суд получил более 350 млн грн за ремонт дороги в населенном пункте, который захватили россияне. Работы якобы проводили накануне полномасштабной войны, однако проверить это невозможно.

Видео дня

Сейчас фирма Тисленко находится в процедуре банкротства по иску фирмы скандально известного юриста Андрея Довбенко. О том, сколько предприниматель успел получить от государства, как живет его семья и что удалось выяснить благодаря материалам дела, читайте в материале OBOZ.UA.

Тендеры на миллиарды: как работала компания "Альтком"

Высший антикоррупционный суд уже несколько лет рассматривает дело Александра Тисленко. Предприниматель, по версии НАБУ, давал взятки главе Госагентства автомобильных дорог Славомиру Новаку. Новак вернулся в родную Польшу, и там его задержали за создание преступной группировки. Оказалось, что "эффективные топ-менеджеры" из ЕС не всегда способны отказаться от больших украинских взяток.

Правоохранители посчитали: только Тисленко успел "заплатить" Новаку около 600 тыс. долларов. За эти деньги чиновник помогал бизнесмену выигрывать тендеры и закрывал глаза на нарушения. Даже после увольнения Новака компания Тисленко продолжила получать многомиллионные подряды от государства.

По версии следствия, Тисленко передавал деньги через посредника в Польше с использованием кодовых слов. Новак проявлял лояльное отношение к подрядчику по капитальному ремонту отдельных участков дороги М-05 Киев – Одесса, которую финансировали за счет кредита ЕБРР.

ООО "ШБ "Альтком" Тисленко получало миллиардные тендеры в течение нескольких лет. Согласно данным Opendatabot, наибольшие суммы – от Службы автомобильных дорог в Запорожской области – 3,5 млрд грн. На втором месте по объемам продаж оказалась Служба автомобильных дорог в Полтавской области – 1,2 млрд грн. Служба автомобильных дорог в Киевской области выбрала "Альтком" победителем в тендерах на общую сумму 760,5 млн грн.

Более 100 млн грн компании также платили Службы автомобильных дорог в Черкасской, Николаевской и Черниговской областях. Даже из анализа тендеров можно понять, что такая любовь Службы автомобильных дорог к отдельной компании – по меньшей мере подозрительна. С 2019-го государственные тендеры занимают большую часть всей выручки компании.

Оказалось, что "секрет" такого успеха Тисленко находится в кабинете уже бывшего руководителя Государственного агентства автомобильных дорог (ранее называлось "Укравтодор", сейчас – Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры) Славомира Новака. Общая сумма взятки для него, по версии НАБУ, составила 600 тыс. долларов.

Например, в июне 2021-го заместитель начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры Александр Горбань подписал договор с "Альткомом" по ремонту участка дороги государственного значения Т-08-19 Бильмак – /М-14/. Цена договора – 1 млрд 240 млн грн. Ремонт должны были закончить до конца ноября 2022-го. Ремонт должны были оплачивать после подписания акта выполнения работ.

Еще в марте 2022-го Бильмак Запорожской области оккупировали россияне, поэтому о ремонте речь уже не шла. В конце ноября 2022-го заместитель начальника эксплуатационного содержания Службы автодорог области Михаил Прохоров подписал с "Альткомом" дополнительное соглашение: из-за форс-мажорных обстоятельств (полномасштабной войны и оккупации территории, на которой находится дорога) сроки ремонта продлили до конца 2022-го.

Когда новые сроки также истекли, в декабре 2022-го, Прохоров подписал еще одно дополнительное соглашение: сроки продлили уже до июня 2023-го. А в июне сроки продлили до декабря.

При этом еще в феврале 2023-го "Альтком" подал иск в Хозяйственный суд Запорожской области с требованием к Службе восстановления и развития инфраструктуры области заплатить им 357,4 млн грн за выполненные в 2021-м работы.

Служба, конечно же, отказалась. Проекты актов о выполнении работ датированы сентябрем 2022-го, поэтому проверить, выполняли ли работы, за которые сейчас требуют средства, невозможно.

" Отсутствовала возможность для выезда на объект выполнения работ и осмотра строительной площадки с целью засвидетельствования по состоянию на текущие даты выполненных работ генподрядчиком в соответствии с актами и справками", – говорится в ответе представителей Службы. Суд "Альткому" отказал, тогда предприниматели обратились в апелляционную инстанцию.

И там они суд выиграли.Судья Центрального апелляционного хозяйственного суда Алексей Иванов иск удовлетворил и обязал заплатить за ремонт дороги на оккупированной территории 357,4 млн грн.

Только в 2024-м на договор обратила внимание Госаудитслужба. Они обнаружили, что в документах не было "целого ряда подтверждающих документов со стороны будущего исполнителя работ". В 2024-м договор расторгли.

Это лишь один из многих тендеров, которые выиграла компания Тисленко. При этом сейчас в отношении ООО "ДС "Альтком" есть дело о банкротстве. Его инициировала юридическая фирма "Эврис" Андрея Довбенко. OBOZ.UA уже неоднократно писал об этом юристе и его связях.

Тисленко и космическое состояние его семьи

Компании группы "Альтком" получили значительную часть государственных подрядов на подготовку к Евро-2012 – дороги, аэропорты, инфраструктура. Часто речь шла о контрактах без открытых тендеров или с минимальной конкуренцией, что вызвало критику журналистов и антикоррупционных расследований.

Тисленко – донецкий бизнесмен, которого связывали с регионалами. Вроде бы именно эта связь и помогла ему получить миллиарды еще во времена экс-президента Виктора Януковича. Однако "Альтком" продолжил "осваивать" бюджетные миллиарды и после смены власти.

Часть тендеров "Альткома" состоялась с многочисленными жалобами от других вероятных подрядчиков. Чиновниковобвиняли в создании дискриминационных условий. Например, от подрядчика требовали, чтобы он за один (!) год уже имел опыт выполнения чрезвычайно высоких объемов работы, имел договоры за конкретные годы.

Даже если Тисленко признают виновным, государство вряд ли может компенсировать средства, которые получила его компания. "Альтком" уже находится в процедуре банкротства, а часть полученных средств потрачена на покупку имущества.

Например, по информации OBOZ.UA, сын Тисленко Руслан владеет тремя квартирами в доме по адресу Круглоуниверситетская, 14 (самый центр столицы). В сумме в его собственности – около 270 кв. м. А его сестра Анастасия владеет в этом же доме квартирой площадью 520,9 кв. м (шесть комнат). Девушке подарили эту квартиру, когда ей было всего 22 года.

Подробнее о чиновниках, которые принимали решение, что именно компания Тисленко должна победить в государственных тендерах, читайте вскоре. Дальше будет...