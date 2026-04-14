На Ривненщине продолжаются поиски 4-летнего мальчика, который пропал 5 апреля: новые обстоятельства. Видео

В Сарненском районе Ривненской области спасатели продолжают искать пропавшего еще 5 апреля 4-летнего мальчика с помощью БпЛА. Его младшего брата ранее нашли мертвым в водоеме,

Об этом сообщили в ГСЧС Ривненской области. По состоянию на 14 апреля продолжается активная фаза поисковой операции старшего из двух братьев. Судьба ребенка остается неизвестной.

"5 апреля было обнаружено тело младшего ребенка, после чего поисковые работы не прекращались", – напомнили в ГСЧС.

К операции привлечены значительные силы спасателей и правоохранителей. Всего на Сарненщине работают десятки специалистов, спецтехника, беспилотные летательные аппараты, лодки, подводные дроны.

Поисковая операция продолжается непрерывно. Специалисты шаг за шагом обследуют территорию вдоль течения реки.

Трагедия на Ривненщине

Вечером 5 апреля в полицию обратилась 35-летняя жительница села Колки. Женщина заявила, что около 15:00 двое ее племянников в возрасте 3 и 4 лет поехали кататься на велосипеде и не вернулись.

На поиски детей отправили полицейских, кинолога со служебной собакой, родных, односельчан, неравнодушных граждан, спасателей и пограничников. В воздух также поднимали дроны для обследования территории.

Как сообщили в полиции, во время поисков полицейские в водоеме нашли тело трехлетнего мальчика. Поиски четырехлетнего Дмитрия до сих пор продолжаются.

