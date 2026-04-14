До 8 лет за решеткой: Зеленский подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за антисемитизм

Во вторник, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2037-ІХ. Документ содержит поправки в статью 161 УКУ о нарушении равноправия граждан .

Об этом говорится в карточке законопроекта №5110 на сайте Верховной Рады Украины. Теперьза проявление антисемитизма будут наказывать или штрафом, или лишением свободы до 8 лет.

Что изменено

Отныне за проявления антисемитизма наказание предусматривает:

штраф от 3400 до 8500 гривен;

до гривен; ограничение свободы от трех до пяти лет ;

; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.

Если такие действия содержат насилие, обман или угрозы или же если их совершило должностное лицо, предусмотрено:

штраф от 8500 до 17000 гривен ;

до ; лишение свободы на срок от двух до пяти лет;

ограничение права занимать должности.

В то же время, в случае совершения правонарушения организованной группой или же если оно повлекло тяжкие последствия, наказание составит от пяти до восьми лет лишения свободы.

По данным Объединенной еврейской общины Украины а также согласно информации с правительственного портала, среди авторов законопроектов есть народный депутат Максим Бужанский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал законопроект №13155, который регулирует сразу несколько важных вопросов. Самый главный из них – отмена начисления платы за управление многоквартирным домом, если здание повреждено или разрушено настолько, что не может использоваться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава государства подписал закон, который совершенствует систему гражданской защиты. Кроме того новый закон вводит обязательное строительство укрытий во всех новых жилых зданиях и инфраструктурных объектах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!