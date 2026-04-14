Разблокирование €90 млрд для Украины и не только: ЕС выдвинул Мадьяру 27 условий для разблокирования €35 млрд – FT

Европейский Союз выдвинул новому премьеру Венгрии Петеру Мадьяру 27 условий для разблокирования около €35 млрд замороженных средств. В Брюсселе ожидают от нового правительства быстрых реформ, а также возобновления сотрудничества с Украиной и ЕС после смены власти в стране.

Об этом сообщил Financial Times. По данным издания, Европейская комиссия уже начала "немедленный диалог" с Мадьяром после его убедительной победы на выборах.

Брюссель ожидает быстрых шагов от нового правительства

По словам представителей Евросоюза, результат выборов в Венгрии превзошел ожидания, однако в то же время усилил требования к будущему правительству.

В ЕС заявили о готовности сотрудничать с новой властью Венгрии, однако отметили, что впереди "много работы". Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Будапешт должен вернуться на "европейский путь".

В Брюсселе также рассчитывают, что Мадьяр, который получил конституционное большинство, использует свой мандат для проведения глубоких изменений.

Ключевые требования: Украина, санкции и реформы

Среди главных ожиданий ЕС – разблокирование Венгрией 90 млрд евро помощи Украине, снятие вето на новые санкции против России и восстановление конструктивной позиции в рамках Евросоюза. Эти шаги рассматриваются как подтверждение готовности Будапешта к восстановлению отношений с ЕС.

Кроме этого, Брюссель настаивает на реформах судебной системы, сектора безопасности, а также смене руководства государственных учреждений и компаний.

€35 млрд остаются замороженными

Около €35 млрд, предназначенных для Венгрии, остаются заблокированными из-за длительных споров между Брюсселем и предыдущим правительством Виктора Орбана и отказа прежней власти проводить реформы.

Речь идет, в частности, о почти €18 млрд из бюджета ЕС, замороженных из-за нарушения принципов верховенства права, рисков коррупции и проблем с независимостью судебной системы. Еще более €17 млрд дешевых кредитов также не были предоставлены.

27 условий для доступа к средствам

Для получения финансирования Венгрия должна выполнить 27 требований, среди которых – усиление антикоррупционного контроля и отмена ряда решений времен Орбана, которые в ЕС считают противоречащими европейским нормам.

Речь идет, в частности, о политике в отношении искателей убежища и обеспечения академической свободы.

Отдельной проблемой остается невыполнение Венгрией решения Европейского суда по миграционному законодательству. Из-за этого страна получила штраф в размере €1 млн в день, и общая сумма уже приблизилась к €900 млн.

В Брюсселе подчеркивают, что имеют достаточно рычагов влияния, чтобы стимулировать новое правительство к быстрым изменениям.

"У нас есть немало рычагов влияния. Давление лежит на нем, и я думаю, что он (Мадьяр. - Ред.) хочет быстро достичь результата", - отметил представитель ЕС.

Мадьяр обещает возвращение в Европу

Петер Мадьяр уже заявил о намерении восстановить демократические институты, присоединить страну к Европейской прокуратуре и создать антикоррупционный орган.

Он также пообещал, что Венгрия снова станет надежным партнером ЕС и НАТО. Первые зарубежные визиты политик планирует осуществить в Варшаву, Вену и Брюссель.

В то же время в ЕС действуют осторожно, учитывая предыдущий опыт с Польшей, где после смены власти реформы продвигались медленнее, чем ожидалось. В Брюсселе отмечают: разблокирование средств будет зависеть исключительно от реальных действий нового правительства.

