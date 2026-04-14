23-й чемпионат мира в 2026 году впервые пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике.

Видео дня

Впервые в финальном турнире выступят 48 сборных, из них 16 европейских. Продолжая рассказ о мундиалях разных лет, стоит вернуться к событиям прошлого, когда футбольный мир переживал важные исторические моменты.

После финального матча девятого чемпионата мира 1970 года в Мексике, в котором сборная Бразилии уверенно обыграла Италию со счетом 4:1, произошло знаковое событие – прощание с прежним трофеем. Кубок мира с изображением золотой богини Ники был передан на вечное хранение в Рио-де-Жанейро.

Бразилия завоевала этот трофей в третий раз, а согласно регламенту ФИФА, команда, трижды выигравшая Кубок мира, получала его навсегда. После этого началась работа над созданием нового приза, которая продолжалась около двух лет.

На рассмотрение ФИФА были представлены сотни эскизов. В итоге специальная комиссия утвердила вариант, автором которого стал итальянский художник Сильвио Газзанига. Изготовление трофея доверили одной из крупнейших ювелирных компаний Милана – "Бертони".

Новый кубок был выполнен из чистого золота. При высоте 36 сантиметров и диаметре основания 15 сантиметров он весит около пяти килограммов. Впервые этим трофеем завладела сборная ФРГ в 1974 году, выиграв десятый чемпионат мира на домашнем турнире. В финале, который состоялся 7 июля на Олимпийском стадионе в Мюнхене, немцы обыграли сборную Нидерландов со счетом 2:1.

Первая победа сборной Аргентины

В отборочном турнире к чемпионату мира 1978 года приняли участие 95 сборных, которые боролись за 22 путевки в финальную часть. Сборные ФРГ и Аргентины были освобождены от квалификации. Европе было предоставлено 8 мест, за которые боролась 31 команда, распределенная на 9 групп.

Сборная СССР, выступавшая в группе с командами Греции и Венгрии, во второй раз подряд не смогла пройти отбор, уступив одно очко Венгрии. В составе команды в матчах квалификации играли представители киевского "Динамо" – Анатолий Коньков, Владимир Трошкин, Владимир Онищенко, Олег Блохин, Леонид Буряк, Виктор Матвиенко, а также Юрий Дегтерёв из "Шахтера".

11-й чемпионат мира стартовал 1 июня 1978 года в Буэнос-Айресе на стадионе "Ривер Плейт". В матче-открытия сборные ФРГ и Польши сыграли вничью – 0:0, и 78 тысяч зрителей так и не увидели забитых мячей.

Впоследствии в поединке за третье место Бразилия обыграла Италию со счетом 2:1. В финале встретились сборные Аргентины и Нидерландов. Основное время завершилось вничью – 1:1, и во второй раз в истории чемпионатов мира победителя пришлось определять в дополнительное время. Аргентинцы оказались сильнее – 3:1, впервые в своей истории завоевав золотые медали и новый Кубок мира. Главный тренер команды Сесар Луис Менотти сумел создать мощный коллектив. Лучшим игроком турнира был признан Марио Кемпес, который также стал лучшим бомбардиром, забив 6 мячей.

Третий триумф

Чемпионат мира 2022 года в Катаре вновь подарил болельщикам яркие эмоции. В финале встретились сборные Аргентины и Франции – матч, который надолго останется в памяти поклонников футбола.

Главными действующими лицами стали лидеры команд – Лионель Месси и Килиан Мбаппе. На пути к финалу оба игрока забили по пять мячей. Основное время финала завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды также обменялись забитыми мячами, но победителя не выявили.

Судьба трофея решилась в серии пенальти, где сильнее оказались аргентинцы. Таким образом, сборная Аргентины повторила свои успехи 1978 и 1986 годов.

За победу команда получила от FIFA 42 миллиона долларов призовых, тогда как сборная Франции – 30 миллионов. Как говорится, побеждай – и получай за это достойную награду.