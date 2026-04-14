УкраїнськаУКР
русскийРУС
Мартина Богуславець
Исполнительный директор аналитического центра «Інститут законодавчих ідей»

Блог | Это плевок в ЕС: конкурсы на должность Генпрокурора, руководителей ГБР и Нацполиции хотят исключить из Антикорстратегии

Иллюстрация: заседание Верховной Рады

Исключение из Антикоррупционной стратегии Украины до 2030 прозрачных конкурсов на должность Генпрокурора, ГБР и Нацпола – это плевок в лицо ЕС, которые это просят.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

1. Це зводить нанівець усі наші зусилля по боротьбі за антикорупційне очищення правоохоронних органів і прокуратури.

2. Це остаточно забиває останній цвях в дошку недовіри до нас з боку ЄС після того, як довіра до України пошатнулась в липні, коли все врятували картонові протести.

3. Ми вимагаємо збереження конкурсів на посаду Генерального прокурора, керівників ДБР та Нацполу в головному офіційному антикор документі країни до 2030 року.

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe